Menino de oito anos é morto em Vitória e corpo tem sinais de agressão

Paulo Antônio Marinho tinha oito anos e foi encontrado morto em casa pela mãe Crédito: Arquivo Pessoal

Um menino de oito anos morreu no Morro do Romão, em Vitória , nesta sexta-feira (2) e no corpo havia sinais de agressão. Paulo Antônio Marinho foi encontrado desacordado pela mãe, que havia saído para levar o filho menor ao hospital. Paulo estava em casa com o padrasto que, até o momento, não foi localizado. A Polícia Civil está investigando o caso.

Segundo informações da Polícia Militar, o Samu foi acionado e levou a mãe e o menino para o hospital. No local, a equipe médica observou sinais de parada cardiorrespiratória e diversos hematomas pelo corpo. A criança, ainda de acordo com a nota da PM, passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

TV Gazeta, ele afirmou que o corpo do menino apresentava marcas de agressão, como hematomas e arranhões. Ele contou que a mãe de Paulo teria deixado a criança dormindo e que o padrasto teria ficado em casa com ele. O pai de Paulo, que preferiu não ser identificado, foi até a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) da Capital. Em entrevista à, ele afirmou que o corpo do menino apresentava marcas de agressão, como hematomas e arranhões. Ele contou que a mãe de Paulo teria deixado a criança dormindo e que o padrasto teria ficado em casa com ele.

"Nós temos um filho menor que teve que ir ao hospital fazer um procedimento e o Paulo ficou lá dormindo. Quando ela chegou, ele estava desacordado e todo roxo. Segundo ela, o Paulo Antônio estava com o padrasto, mas ela não soube informar o que aconteceu. Ela ligou para o Samu, mas, infelizmente, ele veio a óbito. Não sabemos o que aconteceu, mas tem muitos hematomas, mordidas e cortes", disse.

O homem alegou ainda que tentava questionar o filho para saber se o padrasto já havia o agredido, mas que Paulo apresentava receio de falar. Ele disse que a criança relatou que teria sido agredida, mas que não imaginou que pudesse chegar ao ponto de ser espancada.

"Quando ele ia para a minha casa, sempre tentava conversar com ele, mas via que ele tinha um pouco de medo de falar. Ele começou a se abrir, falar que batia nele, essas coisas. Mas, até então, não passou disso. Ninguém imaginaria que poderia chegar a esse ponto", desabafou.

"ELE ERA MUITO ALEGRE E BRINCALHÃO"

O pai de Paulo Antônio afirmou ainda que o menino era sempre muito alegre, brincalhão e disposto a aprender. Ele mostrou-se muito triste e lamentou a morte tão precoce da criança.

"Ele era alegre, brincalhão... hoje, se ele estivesse lá em casa comigo, eu iria fazer uma moqueca e ele estaria do meu lado para me ajudar. Ele queria sempre aprender, mas me respeitava. Ele é uma benção, é muito triste. Perder uma pessoa mais velha é triste, mas, pela idade, você até entende. Mas uma criança de oito anos, que tem tudo pela frente, é complicado", disse o pai de Paulo Antônio.

PADRASTO TERIA SIDO ASSASSINADO, MAS CORPO NÃO FOI ENCONTRADO

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil , que informou, em nota, que o caso está sendo investigado e, por isso, mais informações não serão repassadas. Já a Polícia Militar , também por nota, relatou que, na manhã desta sexta-feira (2) uma mulher foi até o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira, com um filho de 5 anos, que estava com uma fratura no fêmur. Após o atendimento, a criança teve alta médica.

A PM informou que, ainda durante a manhã desta sexta, a mulher retornou ao hospital com outro filho, de 8 anos. "Dessa vez, os dois foram levados pelo Samu. Segundo a equipe médica, a criança estava desmaiada, com sinais de parada cardiorrespiratória e diversos hematomas pelo corpo. Ele passou por procedimentos de reanimação, mas não aguentou os ferimentos e foi a óbito", diz a nota da corporação.

Segundo a polícia, a mãe das crianças alegou que, ao chegar em casa com o filho de cinco anos, encontrou o companheiro de 23 anos, que é padrasto das crianças. "Quando perguntou sobre seu filho mais velho, ele disse que a criança estava no quarto e, quando ela chegou lá, o achou já desmaiado. Ela disse ainda que o companheiro já havia agredido ela e os filhos anteriormente", afirma a nota, completando que a mulher foi até a DHPP de Vitória para prestar esclarecimentos.