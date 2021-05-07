Criminosos voltam a desafiar a polícia com pichação e ameaça em Vitória

O muro da vergonha e da ousadia dos criminosos no Romão Crédito: Foto do leitor

Aconteceu outra vez, agora na parte alta do Romão, em Vitóri a: bandidos picharam um muro da Rua Ormando Aguiar, a principal do bairro, com ameaça e intimidação a pedestres e motoristas, como se fosse um Estado paralelo. Infelizmente, não é uma exceção na Capital.

No Romão, o método é semelhante. Os bandidos ordenam que os motociclistas tirem o capacete, abaixem o vidro e ainda falam em bala. A propósito, a Rua Ormando Aguiar fica a quatro quilômetros de distância da Av. Jurema Barroso, na Ilha do Príncipe, cujo muro foi pichado em março. As duas vias estão nas extremidades do Centro da Capital.

Em janeiro o Romão foi palco de dois crimes bárbaros. Um menor de apenas 8 anos de idade foi assassinado. No atestado de óbito consta como causa da morte “politraumatismo, ação contundente, homicídio”. E um adolescente de 13 anos também foi morto por vingança, segundo a polícia.

Tanto o Romão como a Ilha do Príncipe estão sob a jurisdição do 1º Batalhão da Polícia Militar , que reúne bairros da parte insular, ou seja, da ilha de Vitória. Na região, a mais tradicional da Capital, tem sido registrado aumento nos conflitos armados de criminosos contra militares.