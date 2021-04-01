Homicídios em março no ES: tem notícia boa, tem notícia má

Policial da Força Nacional reforça a segurança no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, município que teve queda de homicídios em março Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo terminou o mês de março com 100 homicídios acumulados. A notícia boa: o índice (queda de 30%) é menor do que o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 140 casos no terceiro mês; mas março teve 21,9% mais assassinatos do que fevereiro de 2021, que registrou 82 crimes contra a vida.

Março, em especial, traz alguns pesadelos. O mês foi pano de fundo, no ano passado, para a troca das cadeiras na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e outras mudanças profundas no eixo de proteção. Logo no início de abril do ano passado, o delegado da Polícia Federal Roberto Sá, que veio do Rio de Janeiro, passou o posto para o ex-comandante da PM capixaba coronel Alexandre Ramalho, que recebeu a tarefa de reduzir os indicadores de criminalidade.

O desafio do comando da segurança pública do Estado ao longo de 2021 é obter números semelhantes ou melhores aos conquistados em 2019, quando o Estado finalizou o ano com 987 mortes – 2020, com 1.108 assassinatos, é visto como um ano para esquecer.

A tarefa de repetir os números de 2019, contudo, não deve ser fácil. Os casos violentos não deixaram de acontecer mesmo com a pandemia de Covid-19 em sua fase mais aguda, agravados ainda pela crise social e pelo desemprego no Brasil, que já chega ao patamar de 14 milhões sem acesso ao trabalho. Para completar, a formação de novos policiais ainda está no início ou nem começou.

Nos últimos seis meses, o Estado tem registrado média de 93 assassinatos ao mês, o que se aproxima da marca de abril do ano passado, quando foram contabilizadas 94 mortes.

Vamos comparar: o primeiro trimestre de 2021 contabiliza 289 mortes, contra 344 de 2020 e 285, de 2019. O segredo de 2019 esteve nas sucessivas quedas de crimes letais entre os meses daquele ano, que chegou a ter em junho 59 assassinatos.

Grande Vitória tem redução de 35,78% dos homicídios, na comparação entre os anos de 2020 e de 2021 (de 204 para 131 mortes violentas). Mas a Capital, dos quatro maiores municípios, é a única com alta nos assassinatos neste ano.

VITÓRIA COM ALTA DE HOMICÍDIOS

Em 2021, Vitória apresenta um acréscimo de 26,67% das mortes (de 15 casos para 19), enquanto Cariacica teve retração de 26,67% (de 60 para 44); Serra apresenta queda de 50% (de 60 para 30); e Vila Velha conta com um declínio de 57,41% (de 54 para 23).

HORÁRIO DAS MORTES

Como de costume, os horários com mais assassinatos seguem no período noturno. A faixa das 22 horas lidera, com 28, seguida pela das 21h, com 23, e das 20h, com 18. Já os dias com mais assassinatos são domingo (64), terça-feira (54) e sábado (43).

CIDADES SEM HOMICÍDIOS EM 2021