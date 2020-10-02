14 municípios do ES não tiveram homicídios neste ano. Veja quais são

Fiel pede paz em missa no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto da Silva

A violência no Estado está crescendo , o índice de homicídios deve voltar a ultrapassar a barreira dos mil registros neste ano, mas em 14 municípios a paz reina: nestas cidades, não houve assassinatos em 2020. Há um mês, a lista tinha 17 cidades. Saíram da relação de territórios de paz Água Doce do Norte, Muqui e Venda Nova do Imigrante.

Seguem sem crimes contra a vida os seguintes municípios: Alfredo Chaves, Governador Lindenberg, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São José do Calçado e São Roque do Canaã.

Alfredo Chaves , por sinal, tem um motivo a mais para se orgulhar: no próximo dia 16, a cidade do Sul do Estado completa seis anos sem um assassinato sequer. Uma situação invejável e muito distante da realidade média do Espírito Santo, que teve o setembro mais violento dos últimos quatro anos, com 96 crimes - no acumulado do ano, já ocorreram 830 homicídios.

Em meio a esse banho de sangue, a Região Norte pelo menos é a única que teve redução de homicídios em 2020 – todas as demais tiveram alta de janeiro a setembro. No comparativo com 2019, a área que congrega municípios importantes, como São Mateus e Linhares, acumula 154 casos contra 150 do ano passado. Uma redução pequena de 2,59%.