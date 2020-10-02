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Leonel Ximenes

14 municípios do ES não tiveram homicídios neste ano. Veja quais são

Listagem anterior, no começo de setembro, tinha 17 cidades

Públicado em 

02 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 24/04/2006 - ES - Vila Velha - Devota participando da celebração da missa de encerramento da Festa de Nossa Senhora da Penha, segurando, em destaque uma placa com a palavra Paz - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
 Fiel pede paz em missa no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto da Silva
A violência no Estado está crescendo, o índice de homicídios deve voltar a ultrapassar a barreira dos mil registros neste ano, mas em 14 municípios a paz reina: nestas cidades, não houve assassinatos em 2020. Há um mês, a lista tinha 17 cidades. Saíram da relação de territórios de paz Água Doce do Norte,  Muqui e Venda Nova do Imigrante.
Seguem sem crimes contra a vida os seguintes municípios: Alfredo Chaves, Governador Lindenberg, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São José do Calçado e São Roque do Canaã.
Alfredo Chaves, por sinal, tem um motivo a mais para se orgulhar: no próximo dia 16, a cidade do Sul do Estado completa seis anos sem um assassinato sequer. Uma situação invejável e muito distante da realidade média do Espírito Santo, que teve o setembro mais violento dos últimos quatro anos, com 96 crimes - no acumulado do ano, já ocorreram 830 homicídios.

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Alfredo Chaves está há quase seis anos sem registrar assassinato

Em meio a esse banho de sangue, a Região Norte pelo menos é a única que teve redução de homicídios em 2020 – todas as demais tiveram alta de janeiro a setembro. No comparativo com 2019, a área que congrega municípios importantes, como São Mateus e Linhares, acumula 154 casos contra 150 do ano passado. Uma redução pequena de 2,59%.
Nas demais, só aumento. No Sul, os casos passaram de 48 no ano passado para 69 em 2020. No Noroeste, o placar está 87 a 85. E, na Região Serrana, são 10 homicídios a mais do que no ano passado: 40 contra 30.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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