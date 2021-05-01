Homicídios disparam em Vitória e caem no Estado em 2021

A violência explodiu em Vitória com o confronto entre traficantes Crédito: Pixabay/ Pexels

Há pouco mais de um ano, a pandemia do coronavírus tomava conta do Espírito Santo. Mas mesmo com as medidas de restrição vigentes, o mês de março de 2020, na área de segurança pública, acabou sendo o mais violento depois da fatídica greve da PM (fevereiro de 2017) , com 140 ocorrências.

A pandemia continua, mas em abril, mês que acaba de ser encerrado, o número de mortes foi ligeiramente menor que o contabilizado no mesmo mês do ano anterior: 93 ocorrências agora ante 94 em abril de 2020. Se não é motivo para comemorações, pelo menos as ocorrências de crimes fatais contra a vida registram uma tendência de queda neste ano.

Em números gerais, comparados com 2020, o Estado vê uma diminuição de 13,47% dos homicídios dolosos nos quatro primeiros meses de 2021 (de 438 para 379), o que é um avanço. Contudo, se comparado com o mesmo período de 2019, o aumento registrado é de 5,28% no número de assassinatos.

Abril foi conturbado para a cúpula da segurança pública do Estado, que viu crescer a ousadia dos traficantes e os constantes conflitos entre facções rivais em Andorinhas , em Vitória. Mas há outras preocupações para quem cuida dessa área tão sensível.

Três regiões do Espírito Santo apresentaram aumento nos crimes em abril. A Noroeste passou de 44 assassinatos para 52 (crescimento de 18,19%), enquanto a Serrana foi de 15 para 25 (acréscimo de 66,7%), e, por sua vez, a Norte viu o cenário avançar de 72 para 79 (acúmulo de 9,7%).

O desafio da gestão da segurança é conseguir indicadores de assassinatos menores neste período que se aproxima do inverno. Em maio do ano passado, por exemplo, o Estado acumulou 75 homicídios dolosos, o terceiro menor registro de 2020.

VITÓRIA TEM AUMENTO DE 29%

A Grande Vitória tem acumulado uma queda no registro de assassinatos no Estado. Em 2020, houve 266 crimes, enquanto neste ano foram 183 (queda de 31,2%). No entanto, quem foge desta curva é Vitória.

A Capital, agora comandada por um prefeito que é delegado de polícia ( Lorenzo Pazolini ), registrou 27 assassinatos no primeiro quadrimestre, ante 21 casos de 2020. Um aumento de 29% frente ao ano passado. Já entre os municípios que contabilizaram regressões, destacam-se Vila Velha, com retração de 49,28% (de 69 para 35) e Serra, com 42,31% (de 45 para 78).

Neste ano, o domingo lidera a tendência de execuções no Espírito Santo. Foram 75 casos no primeiro dia da semana, seguido pela terça-feira, com 66, e sábado, com 66. Já o horário com maior ocorrência de assassinatos é o das 22 horas, com 31 casos.

OS MUNICÍPIOS SEM ASSASSINATOS