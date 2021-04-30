“Traficantes são violentos e covardes na hora que o bicho pega”, diz secretário

Alexandre Ramalho destacou o trabalho de inteligência da PC na prisão do traficante de Andorinhas Crédito: Vitor Jubini

O secretário estadual da Segurança Pública , Alexandre Ramalho, afirmou que os traficantes são covardes e, quando se veem cercados pela polícia, fogem e abandonam a comunidade em que atuam. Ele cita o exemplo do traficante do bairro Andorinhas Rhaony Hansen Cordeiro Soares , de 29 anos, preso num sítio em Marechal Floriano, na noite de quarta-feira (28). “Na hora que o bicho pega mesmo, abandona seu bairro, abandona a sua comunidade, que fica ao deus-dará”, analisa Ramalho, que também é coronel da reserva da Polícia Militar.

Em conversa com a coluna, o secretário analisou a forma de atuação do traficante da facção criminosa que leva terror a Andorinhas. “Ficou bem clara a característica do traficante, preso em Marechal Floriano . Esse cara é aquele traficante que já chegou no nível mais alto dentro do tráfico do bairro, tem ligação com várias outras facções leais a ele, em outros municípios, e usa aquela mão de obra barata.”

Por mão de obra barata, Ramalho define os jovens atraídos pelo tráfico. “A gente tem abordado esses jovens, que têm de 12 a 25, 28 anos, que não estudam, não trabalham, e são ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes.”

Outra caraterística desses traficantes, apontada pelo titular da Sesp, é que, mesmo distante fisicamente, eles comandam as ações criminosas. “Na prisão desse criminoso, ele é preso a quilômetros e quilômetros de distância do seu bairro de origem. Mandou dar o ataque em Itararé, onde um menino foi morto”, destaca.

Mas o que chama atenção do secretário de Segurança é o ato de covardia do traficante de Andorinhas. “Ele se diz o bravo, o bambambã, mas na hora que o bicho pega mesmo abandona seu bairro, abandona a sua comunidade, deixa ela ao deus-dará”.

"É uma característica marcante: são extremamente covardes, e na hora que o bicho pega, correm e se refugiam num sítio a quilômetros de distância das suas comunidades" Alexandre Ramalho - Secretário estadual da Segurança Pública

A covardia destacada por Ramalho se expressa na atitude de Rhaony Soares. “Ele sentiu que a pressão vinha para Andorinhas, como veio naqueles vídeos que foram veiculados semana passada retrasada, e quando percebe que o bicho vai pegar, abandona o seu bairro, abandona a sua comunidade e se refugia no sítio lá em Marechal.”

E conclui: “Aí a carga vem em cima da própria comunidade e daqueles que ele diz que são os seus escudeiros, mas foi se esconder no sítio em Marechal Floriano".