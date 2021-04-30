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Leonel Ximenes

“Traficantes são violentos e covardes na hora que o bicho pega”, diz secretário

Coronel Alexandre Ramalho, titular da Sesp, cita o exemplo do chefe do tráfico de Andorinhas, que se refugiou num sítio em Marechal Floriano

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:57

Públicado em 

30 abr 2021 às 15:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coronel Alexandre Ramalho. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES
 Alexandre Ramalho destacou o trabalho de inteligência da PC na prisão do traficante de Andorinhas Crédito: Vitor Jubini
O secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, afirmou que os traficantes são covardes e, quando se veem cercados pela polícia, fogem e abandonam a comunidade em que atuam. Ele cita o exemplo do traficante do bairro Andorinhas Rhaony Hansen Cordeiro Soares, de 29 anos, preso num sítio em Marechal Floriano, na noite de quarta-feira (28). “Na hora que o bicho pega mesmo, abandona seu bairro, abandona a sua comunidade, que fica ao deus-dará”, analisa Ramalho, que também é coronel da reserva da Polícia Militar.
Em conversa com a coluna, o secretário analisou a forma de atuação do traficante da facção criminosa que leva terror a Andorinhas. “Ficou bem clara a característica do traficante, preso em Marechal Floriano. Esse cara é aquele traficante que já chegou no nível mais alto dentro do tráfico do bairro, tem ligação com várias outras facções leais a ele, em outros municípios, e usa aquela mão de obra barata.”
Por mão de obra barata, Ramalho define os jovens atraídos pelo tráfico. “A gente tem abordado esses jovens, que têm de 12 a 25, 28 anos, que não estudam, não trabalham, e são ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes.”
Outra caraterística desses traficantes, apontada pelo titular da Sesp, é que, mesmo distante fisicamente, eles comandam as ações criminosas. “Na prisão desse criminoso, ele é preso a quilômetros e quilômetros de distância do seu bairro de origem. Mandou dar o ataque em Itararé, onde um menino foi morto”, destaca.

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O bandido foi encontrado e preso no sítio que havia comprado por R$ 280 mil em dinheiro vivo: “Ele comprou esse sítio, em espécie, com dinheiro na mão, para ficar lá escondido. Então, num belo trabalho de inteligência da Polícia Civil, com informações precisas, inclusive vinda das comunidades, conseguimos localizá-lo”, comemorou.
Mas o que chama atenção do secretário de Segurança é o ato de covardia do traficante de Andorinhas. “Ele se diz o bravo, o bambambã, mas na hora que o bicho pega mesmo abandona seu bairro, abandona a sua comunidade, deixa ela ao deus-dará”.
"É uma característica marcante: são extremamente covardes, e na hora que o bicho pega, correm e se refugiam num sítio a quilômetros de distância das suas comunidades"
Alexandre Ramalho - Secretário estadual da Segurança Pública
A covardia destacada por Ramalho se expressa na atitude de Rhaony Soares. “Ele sentiu que a pressão vinha para Andorinhas, como veio naqueles vídeos que foram veiculados semana passada retrasada, e quando percebe que o bicho vai pegar, abandona o seu bairro, abandona a sua comunidade e se refugia no sítio lá em Marechal.”
E conclui: “Aí a carga vem em cima da própria comunidade e daqueles que ele diz que são os seus escudeiros, mas foi se esconder no sítio em Marechal Floriano".
Na madrugada de sexta-feira (16), bandidos de facções rivais trocaram tiros com armamento pesado, assustando a região de Andorinhas e Mangue Seco, levando terror à comunidade. Até em bairros próximos, como Jardim da Penha, o barulho dos tiros foi ouvido. A ação dos bandidos foi registrada em vídeos postados nas redes sociais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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