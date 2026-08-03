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Belezas naturais

Baleia-franca é avistada no litoral de Vila Velha

Animal foi identificado pelo borrifo em formato de "V", característica típica da espécie, considerada rara no litoral capixaba

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 19:33

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

03 ago 2026 às 19:33

Uma baleia-franca foi avistada no litoral de Vila Velha nesta segunda-feira (3). Considerada rara no Espírito Santo, a espécie foi identificada pelo ambientalista Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, a partir de características registradas durante a passagem do animal, entre elas o borrifo duplo em formato de "V", uma das principais marcas da espécie.


Segundo Sandro, a baleia-franca possui dois espiráculos separados e inclinados na parte superior da cabeça. Quando expira, o ar é lançado em duas direções, formando o jato em "V", característica que ajuda a diferenciá-la da baleia-jubarte, mais comum no litoral capixaba. 


Nas jubartes, os espiráculos são próximos e alinhados, produzindo um borrifo único, vertical e mais denso. "A principal forma de identificar uma baleia-franca é pela ausência de nadadeira dorsal e pela presença de calosidades brancas na cabeça", explicou.


A baleia-franca também costuma nadar mais próxima da costa. Apesar disso, utiliza principalmente o litoral de Santa Catarina como área de reprodução e berçário. Já o Espírito Santo é reconhecido pela presença das baleias-jubarte durante a temporada de migração.


De acordo com o ambientalista, os registros de baleias-francas no Estado são incomuns, mas ao menos um indivíduo tem sido avistado por ano no litoral capixaba nos últimos cinco anos. 


Sandro afirmou ainda que a baleia-franca-austral é classificada como “Em Perigo” no Brasil e integra a lista de espécies ameaçadas de extinção. Apesar disso, a espécie apresenta recuperação lenta após a adoção de leis de proteção e a criação de áreas destinadas à conservação. 

Turismo de observação 

A temporada de baleias no litoral do Espírito Santo começou em junho e segue até outubro. Segundo Sandro, apenas agências capacitadas e autorizadas podem operar os passeios, que seguem normas específicas para garantir a segurança dos animais.


"As embarcações vão até o habitat das baleias. Então existem normas de avistamento, normativas de permanência. Se a baleia estiver com filhotes, por exemplo, não pode permanecer mais de 15 minutos com a distância de 200 metros", explicou.


Os interessados podem consultar informações sobre os passeios no site queroverbaleia.com.

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