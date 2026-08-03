Baleia-franca é avistada no litoral de Vila Velha

Uma baleia-franca foi avistada no litoral de Vila Velha nesta segunda-feira (3). Considerada rara no Espírito Santo, a espécie foi identificada pelo ambientalista Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, a partir de características registradas durante a passagem do animal, entre elas o borrifo duplo em formato de "V", uma das principais marcas da espécie.





Segundo Sandro, a baleia-franca possui dois espiráculos separados e inclinados na parte superior da cabeça. Quando expira, o ar é lançado em duas direções, formando o jato em "V", característica que ajuda a diferenciá-la da baleia-jubarte, mais comum no litoral capixaba.





Nas jubartes, os espiráculos são próximos e alinhados, produzindo um borrifo único, vertical e mais denso. "A principal forma de identificar uma baleia-franca é pela ausência de nadadeira dorsal e pela presença de calosidades brancas na cabeça", explicou.





A baleia-franca também costuma nadar mais próxima da costa. Apesar disso, utiliza principalmente o litoral de Santa Catarina como área de reprodução e berçário. Já o Espírito Santo é reconhecido pela presença das baleias-jubarte durante a temporada de migração.





De acordo com o ambientalista, os registros de baleias-francas no Estado são incomuns, mas ao menos um indivíduo tem sido avistado por ano no litoral capixaba nos últimos cinco anos.





Sandro afirmou ainda que a baleia-franca-austral é classificada como “Em Perigo” no Brasil e integra a lista de espécies ameaçadas de extinção. Apesar disso, a espécie apresenta recuperação lenta após a adoção de leis de proteção e a criação de áreas destinadas à conservação.