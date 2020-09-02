Saiba quais são as 17 cidades do ES que não tiveram homicídios em 2020

Nos primeiros oito meses de 2020, 17 municípios não registraram assassinatos
no Espírito Santo: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Governador Lindenberg, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Muqui, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante.
A propósito, no dia 16 de outubro, Alfredo Chaves
, pacata cidade no Sul do Estado
com forte presença da imigração italiana, vai atingir uma marca invejável: são seis anos sem homicídios.
Logo a seguir vêm Serra, com 121, e Vila Velha, que já registrou 113 assassinatos nos primeiros oito meses de 2020. Vitória é a única cidade da Região Metropolitana
com queda na violência: 44 a 46, ante o mesmo período do ano passado.