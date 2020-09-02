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Leonel Ximenes

Saiba quais são as 17 cidades do ES que não tiveram homicídios em 2020

Alfredo Chaves, no Sul do Estado, está próximo de completar seis anos sem assassinatos

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

02 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alfredo Chaves
Daqui a pouco mais de um mês Alfredo Chaves vai completar seis anos sem homicídios  Crédito: Divulgação/PMAC
Nos primeiros oito meses de 2020, 17 municípios não registraram assassinatos no Espírito Santo: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Governador Lindenberg, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Muqui, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante.
A propósito, no dia 16 de outubro, Alfredo Chaves, pacata cidade no Sul do Estado com forte presença da imigração italiana, vai atingir uma marca invejável: são seis anos sem homicídios.

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Enquanto isso, em outros 61 já ocorreram homicídios dolosos neste ano. O ranking macabro é liderado por Cariacica, com 122 assassinatos de janeiro a agosto. E curiosamente a cidade do prefeito Juninho (PPS) está, há quase um ano, com uma tropa da Força Nacional.
Logo a seguir vêm Serra, com 121, e Vila Velha, que já registrou 113 assassinatos nos primeiros oito meses de 2020. Vitória é a única cidade da Região Metropolitana com queda na violência: 44 a 46, ante o mesmo período do ano passado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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