Polícia fecha laboratório de plantio de maconha em Alfredo Chaves

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, encontrou um laboratório de maconha na zona rural de Alfredo Chaves Crédito: Reprodução

Polícia Civil , em operação conjunta com a Polícia Militar , descobriu e fechou nesta terça-feira (4) um laboratório de cultivo de maconha em uma casa abandonada em São Bento de Batatal, na zona rural de Alfredo Chaves , município do Sul do Estado. De acordo com a polícia, foram encontrados 124 pés da planta no local que foi classificado como um "laboratório vip" pelos agentes que participaram da operação.

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Segundo a polícia, a informação foi recebida por meio de uma denúncia anônima e os agentes que estiveram no laboratório afirmaram que os responsáveis utilizavam de tecnologia para manter a umidade da plantação controlada. Os pés de maconha ocupavam vasos e estavam espalhados em diversos cômodos do imóvel.

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, encontrou um laboratório de maconha na zona rural de Alfredo Chaves Crédito: Reprodução

Além disso, a Polícia Civil comunicou que os ambientes possuíam ar condicionado e iluminação apropriada. Outros cômodos também estavam sendo preparados para o cultivo das plantas.

Os agentes encontraram também no local material para o plantio dos pés de maconha e equipamentos para construir novas estufas.

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, encontrou um laboratório de maconha na zona rural de Alfredo Chaves Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do município informou que o responsável pelo laboratório não estava no local, mas investiga os suspeitos de coordenarem o plantio, além do proprietário do local.