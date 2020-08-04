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"Laboratório vip"

Polícia fecha laboratório de plantio de maconha em Alfredo Chaves

A polícia informou que encontrou cerca de 124 pés de maconha no local; o responsável pelo laboratório não foi encontrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 20:30

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 20:30

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, encontrou um laboratório de maconha na zona rural de Alfredo Chaves
A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, encontrou um laboratório de maconha na zona rural de Alfredo Chaves Crédito: Reprodução
Polícia Civil, em operação conjunta com a Polícia Militar, descobriu e fechou nesta terça-feira (4) um laboratório de cultivo de maconha em uma casa abandonada em São Bento de Batatal, na zona rural de Alfredo Chaves, município do Sul do Estado. De acordo com a polícia, foram encontrados 124 pés da planta no local  que foi classificado como um "laboratório vip" pelos agentes que participaram da operação.
Polícia fecha laboratório de plantio de maconha em Alfredo Chaves
Segundo a polícia, a informação foi recebida por meio de uma denúncia anônima e os agentes que estiveram no laboratório afirmaram que os responsáveis utilizavam de tecnologia para manter a umidade da plantação controlada. Os pés de maconha ocupavam vasos e estavam espalhados em diversos cômodos do imóvel.
A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, encontrou um laboratório de maconha na zona rural de Alfredo Chaves
A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, encontrou um laboratório de maconha na zona rural de Alfredo Chaves Crédito: Reprodução
Além disso, a Polícia Civil comunicou que os ambientes possuíam ar condicionado e iluminação apropriada. Outros cômodos também estavam sendo preparados para o cultivo das plantas.
Os agentes encontraram também no local material para o plantio dos pés de maconha e equipamentos para construir novas estufas. 
A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, encontrou um laboratório de maconha na zona rural de Alfredo Chaves
A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, encontrou um laboratório de maconha na zona rural de Alfredo Chaves Crédito: Reprodução
A Polícia Civil do município informou que o responsável pelo laboratório não estava no local, mas investiga os suspeitos de coordenarem o plantio, além do proprietário do local.

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