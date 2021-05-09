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Mais 3 feridos

Mulher morre após carro capotar em rodovia do ES

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (9), na rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão, no Noroeste do Estado

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2021 às 12:46
Mulher morre após capotar veículo em Vila Pavão
Mulher morre após acidente em rodovia do ES Crédito: Redes sociais
Uma mulher, ainda não identificada, morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente na madrugada deste domingo (9) na rodovia que liga Nova Venécia Vila Pavão, no Noroeste do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo modelo Toyota Corolla capotou pouco antes de chegar em Vila Pavão. Apenas uma vítima foi atendida pela corporação, as outras três foram socorridas pelo Samu e pela ambulância de Vila Pavão.
A mulher, que foi transportada pela ambulância, morreu ao dar entrada no Hospital São Marcos, em Vila Valério. O veículo onde as vítimas estavam ficou destruído. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros ocupantes do carro.

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