Mulher morre após carro capotar em rodovia do ES

Uma mulher, ainda não identificada, morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente na madrugada deste domingo (9) na rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão, no Noroeste do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo modelo Toyota Corolla capotou pouco antes de chegar em Vila Pavão. Apenas uma vítima foi atendida pela corporação, as outras três foram socorridas pelo Samu e pela ambulância de Vila Pavão.
A mulher, que foi transportada pela ambulância, morreu ao dar entrada no Hospital São Marcos, em Vila Valério. O veículo onde as vítimas estavam ficou destruído. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros ocupantes do carro.