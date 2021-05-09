Três baleados e um homem esfaqueado em intervalo de sete horas na Grande Vitória

A violência registrada na noite de sábado (8) e a madrugada de domingo (10) deixou os capixabas assustados. Em pouco mais de sete horas, três pessoas foram baleadas e um homem esfaqueado na Grande Vitória. As ocorrências foram atendidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O primeiro caso aconteceu às 20h12, de sábado (8), na Rua Ayrton Senna, no bairro 23 de Maio, em Vila Velha. De acordo com a polícia, um jovem, de 24 anos, levou um tiro na coxa esquerda e outro rapaz, de 18 anos, foi atingido com um tiro no dedo indicador da mão esquerda.
Em Viana, um homem de 30 anos foi atingido a golpes de arma branca, às 02h14 deste domingo (9) na Rua Pernambuco, bairro Arlindo Vilaschi. Na ocorrência, registrada como lesão corporal, não consta a descrição do objeto utilizado no crime.
Mais tarde, às 3h44 de domingo, os investigadores da Polícia Civil foram acionados até a rua Elitácio Pessoas, em Cariacica-sede. No local, um homem de 27 anos foi baleado na axila esquerda. Não há informação sobre o estado de saúde de nenhuma das vítimas.