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Violência

Três baleados e um homem esfaqueado em intervalo de sete horas na Grande Vitória

As ocorrências aconteceram em Cariacica e Vila Velha e foram registradas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 14:07

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

09 mai 2021 às 14:07
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A violência registrada na noite de sábado (8) e a madrugada de domingo (10) deixou os capixabas assustados. Em pouco mais de sete horas, três pessoas foram baleadas e um homem esfaqueado na Grande Vitória. As ocorrências foram atendidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O primeiro caso aconteceu às 20h12, de sábado (8), na Rua Ayrton Senna, no bairro 23 de Maio, em Vila Velha. De acordo com a polícia, um jovem, de 24 anos, levou um tiro na coxa esquerda e outro rapaz, de 18 anos, foi atingido com um tiro no dedo indicador da mão esquerda. 
Em Viana, um homem de 30 anos foi atingido a golpes de arma branca, às 02h14 deste domingo (9) na Rua Pernambuco, bairro Arlindo Vilaschi. Na ocorrência, registrada como lesão corporal, não consta a descrição do objeto utilizado no crime. 
Mais tarde, às 3h44 de domingo, os investigadores da Polícia Civil foram acionados até a rua Elitácio Pessoas, em Cariacica-sede. No local, um homem de 27 anos foi baleado na axila esquerda. Não há informação sobre o estado de saúde de nenhuma das vítimas.

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