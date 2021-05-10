Mulher é assaltada e esfaqueada a caminho do trabalho em Jardim Camburi

A mulher seguia para o posto de Saúde de Jardim Camburi, onde trabalha, quando foi assaltada e esfaqueada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma assistente de farmácia, 35 anos, foi assaltada quando seguia para o trabalho na unidade de Saúde de Jardim Camburi, em Vitória, por volta das 7 horas desta segunda-feira (10).

Ela estava andando pela calçada da Avenida Carlos Martins, a via mais movimentada do bairro, quando foi surpreendida por um criminoso.

Ele tomou a bolsa da assistente de farmácia. Não se sabe ainda se houve reação por parte da vítima, mas antes de fugir, o ladrão deu uma facada na barriga da mulher.

Mesmo ferida, ela correu até a um hospital particular da região, onde passou por uma cirurgia. O hospital não passou informações sobre o estado de saúde da vítima.