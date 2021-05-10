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Explosão na Fazenda Guandu

Caminhão com combustível tomba e pega fogo em Afonso Cláudio

O motorista buzinou para tentar alertar sobre a perda de controle da direção; ele morreu carbonizado

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 10:33

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

10 mai 2021 às 10:33
Um caminhão que transportava cerca de 20 mil litros de combustível tombou e pegou fogo na manhã desta segunda-feira (10), em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 9h20, na ES 165, no distrito de Fazenda Guandu. O caminhão ficou destruído e o motorista, identificado como Juvenil José Freires, de 41 anos, morreu. 
Corpo de Bombeiros confirmou à TV Gazeta que o motorista morreu carbonizado e que, no fim de manhã, o incêndio havia sido controlado, mas uma equipe permaneceu no local para resfriamento da área.  Ainda de acordo com a corporação,  a carga do caminhão-tanque era de 15 mil litros de gasolina e 5 mil litros de Diesel S 500.
Iema analisa dano ambiental após caminhão com gasolina explodir em Afonso Cláudio
Moradores informaram aos militares que o motorista desceu a ladeira buzinando, na tentativa de alertar sobre a perda de controle da direção. O veículo acabou tombando e explodiu. As chamas atingiram a rede elétrica. A EDP informou que equipes técnicas estiveram no local para o reparo. Oito clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido.
Segundo a polícia, parte do combustível vazou para o Rio Guandu e o fogo se aproximou de áreas urbanas, inclusive onde funciona uma creche. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foi acionado para verificar possíveis danos ao meio ambiente. O órgão informou que a contenção do combustível que vazou no rio está sendo feita pela empresa que dá suporte à transportadora. A equipe fiscalização do Iema segue gerenciando e monitorando os trabalhos no local. A área atingida será monitorada por um período após a limpeza para avaliar os danos ambientais.
O corpo do motorista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. 

Caminhão com combustível tomba e pega fogo em Afonso Cláudio

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