Caminhão com combustível tomba e pega fogo em Afonso Cláudio

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Moradores informaram aos militares que o motorista desceu a ladeira buzinando, na tentativa de alertar sobre a perda de controle da direção. O veículo acabou tombando e explodiu. As chamas atingiram a rede elétrica. A EDP informou que equipes técnicas estiveram no local para o reparo. Oito clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido.

Segundo a polícia, parte do combustível vazou para o Rio Guandu e o fogo se aproximou de áreas urbanas, inclusive onde funciona uma creche. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foi acionado para verificar possíveis danos ao meio ambiente. O órgão informou que a contenção do combustível que vazou no rio está sendo feita pela empresa que dá suporte à transportadora. A equipe fiscalização do Iema segue gerenciando e monitorando os trabalhos no local. A área atingida será monitorada por um período após a limpeza para avaliar os danos ambientais.