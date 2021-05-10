Acidente com morte em Linhares: motorista bêbado vai para presídio

O motorista alcoolizado e sem habilitação que provocou um acidente na BR 101, em Linhares, resultando na morte de uma mãe no Dia das Mães, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Hélio dos Santos Aguiar, 25 anos, foi encaminhado para o presídio na tarde desta segunda-feira (10).
O jovem saiu da delegacia cobrindo o rosto e sem falar com a imprensa. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o jovem foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares. Hélio passou por audiência de custódia com o juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, dr. André Bijus Dadalto. O processo foi colocado em segredo de justiça.
Na tarde desse domingo (9), o veículo da família que seguia no sentido São Mateus, no quilômetro 144 da BR 101, em Linhares, foi atingido na traseira pelo carro de Hélio. No carro atingido por ele estava uma mãe identificada como Silvane Maria faquim Belúcio Simon, de 39 anos, o marido José Magno Nogueira de 41 anos, e duas filhas, uma jovem de 22 anos, e uma criança de 11 anos. A mãe das meninas não resistiu à colisão e morreu ainda no local.
CASOU ACIDENTE VOLTOU PRA FESTA
De acordo com a PRF, o homem alcoolizado teria saído de uma casa de eventos, que fica a cerca de 400 metros da BR 101, e levado um amigo para casa. No caminho de volta para a festa, chegando no quilômetro 143 da rodovia, o motorista colidiu com a traseira de um carro, onde estava a família.
Após a colisão, Hélio fugiu do local e retornou para a casa de eventos. Segundo informações da PRF, ele foi encontrado alcoolizado dentro da festa.
Ele fez o teste do etilômetro e o resultado deu positivo para a presença de álcool. "Nós realizamos buscas na região e o encontramos novamente na festa. Esse condutor, após colidir e matar uma pessoa, retornou para essa festa", afirmou o inspetor da PRF Vinícius Scopel.
Ainda de acordo com a PRF, o motorista, além de estar embriagado, não possui habilitação. A PRF identificou que o condutor é inabilitado para a condução de veículo automotor.
De acordo com o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, Hélio dos Santos Aguiar foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.
O ACIDENTE
O veículo da família que seguia no sentido São Mateus, no quilômetro 144 da BR 101, em Linhares, foi atingido na traseira pelo carro de Hélio. Ele estava embriagado, sem habilitação e "muito provavelmente com excesso de velocidade", segundo a PRF. Com a força do impacto, os veículos saíram da pista e caíram em uma pequena ribanceira.
"Nós pudemos levantar que o veículo do motorista que provocou o acidente, pela dinâmica do acidente, pelas marcas de frenagem, pelas testemunhas do local, muito provavelmente estava com excesso de velocidade. O que vai ser confirmado pela perícia da Polícia Civil", afirmou Scopel.
O pai da família foi atendido no Hospital Geral de Linhares (HGL) e liberado. As filhas do casal foram transferidas para o Hospital Rio Doce, também no município. O homem que causou o acidente também ficou ferido e precisou ser encaminhado ao HGL. Após o atendimento médico, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares.