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Em Jardim Limoeiro

Cinco horas depois, BR 101 registra novo acidente com morte na Serra

Batida aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (6), entre um caminhão e uma moto. No km 269, duas faixas da rodovia estão interditadas no sentido Norte e o trânsito segue por desvio para a pista marginal
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 mai 2021 às 18:51

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:51

Acidente na BR 101 deixou uma pessoa morta na Serra
Acidente na BR 101 deixou uma pessoa morta na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Clara Curto
Um acidente de trânsito na BR 101 causou a morte de mais uma pessoa nesta quinta-feira (6). A batida envolveu um caminhão e uma moto, na altura km 269 da rodovia, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Duas faixas do sentido Norte estão interditadas e o trânsito segue por desvio para a pista marginal. Mais cedo, por volta de 12h10, um acidente também com morte foi registrado no km 264 da rodovia.
Administradora da via, a concessionária Eco101 informou que a colisão aconteceu por volta das 17h10 e que "uma pessoa faleceu no local". A empresa não informou quem era a vítima no contexto da batida, tampouco a dinâmica do acidente. A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber mais detalhes.
Através de nota, a Polícia Civil informou apenas que a ocorrência ainda está em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por um exame cadavérico que apontará a causa da morte e poderá ser liberado pelos familiares.

SEGUNDO ACIDENTE NA MESMA REGIÃO

Cinco horas antes e somente a cinco quilômetros, outro acidente também deixou uma pessoa morta: um motociclista, de apenas 21 anos. O jovem foi atingido por um caminhão que avançou o sinal vermelho, segundo a PRF. A batida ocorreu por volta das 12h10, na altura do bairro Jardim Tropical (km 264).
Jovem morre em acidente na BR-101, na Serra, ES
Jovem morre em acidente na BR-101, na Serra, ES Crédito: Naiara Arpini/ TV Gazeta
Além da moto, o motorista do caminhão atingiu dois carros, cujos ocupantes não tiveram ferimentos graves. O condutor de 39 anos afirmou que tentou parar o veículo, mas o freio não funcionou. No local, ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

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