Cinco horas depois, BR 101 registra novo acidente com morte na Serra

Um acidente de trânsito na BR 101 causou a morte de mais uma pessoa nesta quinta-feira (6). A batida envolveu um caminhão e uma moto, na altura km 269 da rodovia, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Duas faixas do sentido Norte estão interditadas e o trânsito segue por desvio para a pista marginal. Mais cedo, por volta de 12h10, um acidente também com morte foi registrado no km 264 da rodovia.
Administradora da via, a concessionária Eco101 informou que a colisão aconteceu por volta das 17h10 e que "uma pessoa faleceu no local". A empresa não informou quem era a vítima no contexto da batida, tampouco a dinâmica do acidente. A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber mais detalhes.
Através de nota, a Polícia Civil informou apenas que a ocorrência ainda está em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por um exame cadavérico que apontará a causa da morte e poderá ser liberado pelos familiares.
SEGUNDO ACIDENTE NA MESMA REGIÃO
Cinco horas antes e somente a cinco quilômetros, outro acidente também deixou uma pessoa morta: um motociclista, de apenas 21 anos. O jovem foi atingido por um caminhão que avançou o sinal vermelho, segundo a PRF. A batida ocorreu por volta das 12h10, na altura do bairro Jardim Tropical (km 264).
Além da moto, o motorista do caminhão atingiu dois carros, cujos ocupantes não tiveram ferimentos graves. O condutor de 39 anos afirmou que tentou parar o veículo, mas o freio não funcionou. No local, ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.