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Ibama tem 20 dias para explicar análise de licenciamento ambiental da BR-101

A recomendação foi enviada à autarquia pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES). De acordo com o MPF, o trâmite do licenciamento já dura seis anos
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 mai 2021 às 15:13

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 15:13

BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tem 20 dias para explicar a demora na análise do pedido de concessão da Licença Ambiental referente à duplicação de parte do trecho Norte da BR 101 no Estado. A recomendação é do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES).
Ibama tem 20 dias para explicar análise de licenciamento ambiental da BR-101
De acordo com o órgão ministerial, a trâmite da solicitação dura seis anos. Para o MPF, isso é uma “afronta aos regramentos normativos específicos - artigo 14, da Resolução nº 237/1997 do Conama - e aos Princípios Constitucionais da Eficiência e Moralidade (art. 37, da CF) que asseguram a celeridade de sua tramitação e duração razoável”.
O MPF deu prazo de 20 dias corridos para que o Ibama explique a demora na conclusão do processo de licenciamento ambiental. Segundo o procurador da República André Pimentel Filho, autor da recomendação, a autoridade ambiental “não tem permissão para adiar, de modo indefinido, a conclusão de procedimento administrativo em questão, ignorando a realidade existente e o interesse público na célere implementação das melhorias projetadas para parte do trecho Norte da BR 101 e contratadas pela União”, disse.
Pimentel Filho frisa que, ainda que existam dificuldades, fora a área da Reserva Biológica de Sooretama, trata-se de área de uma Rodovia Federal que tem o mesmo traçado há décadas (desde 1950), “razão pela qual causa espanto a demora e a solicitação de mais estudos”.
O procurador complementa que “mais grave do que desconsiderar os referidos aspectos é adotar postura que trata a licença em questão como de interesse exclusivo do empreendedor não sopesando as graves consequências que o impedimento administrativo-ambiental representa para os usuários da rodovia. Não é exagero registrar que a ausência de duplicação de trechos produz, diariamente, mortes que seriam evitáveis”.
A reportagem demandou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para falar sobre o pedido do MPF. Assim que tiver retorno, o texto será atualizado. 

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