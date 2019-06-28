Eco101 muda trânsito em trevo de Viana para evitar congestionamento

Quem trafega no sentido Guarapari/Vitória e precisa ir sentido Domingos Martins deve seguir pela BR-101 até km 302, na altura do bairro Universal, e efetuar o retorno na interseção em desnível que foi construída no local, pois o retorno que hoje está sendo no km 304,7 (próximo à) será bloqueado durante os dias de operação para garantir maior fluidez nos dias de maior tráfego na rodovia.