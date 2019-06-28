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Confira as mudanças

Eco101 muda trânsito em trevo de Viana para evitar congestionamento

A operação da Eco101 começa neste domingo (30) será realizada aos domingos e feriados até a conclusão do novo viaduto que está sendo construído no local e tem previsão de conclusão no final deste ano.

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2019 às 14:13
Maquete do viaduto no trevo em Viana Crédito: Divulgação
Motoristas que trafegarem no trecho próximo à interseção das BRs 101 e 262, (km 305 da BR-101), devem ficar atentos a uma nova rota próxima ao trevo de Viana, a partir deste domingo (30). A operação da Eco101 será realizada aos domingos e feriados até a conclusão do novo viaduto que está sendo construído no local e tem previsão de conclusão no final deste ano.
Com a nova rota, os motoristas que vem de Domingos Martins em direção a Vitória pela BR-262 e precisam parar no cruzamento, não terão mais que fazer esta pausa, pois deverão seguir sentido Guarapari, percorrer cerca de 900 metros e fazer o retorno sentido Vitória, no km 306. Já os motoristas que seguem de Vitória, sentido Belo Horizonte/Domingos Martins, permanecerão no sentido já existente, pois o tráfego não sofrerá alteração.
Eco101 muda trânsito em trevo de Viana para evitar congestionamento
Quem trafega no sentido Guarapari/Vitória e precisa ir sentido Domingos Martins deve seguir pela BR-101 até km 302, na altura do bairro Universal, e efetuar o retorno na interseção em desnível que foi construída no local, pois o retorno que hoje está sendo no km 304,7 (próximo à Policia Rodoviária Federal) será bloqueado durante os dias de operação para garantir maior fluidez nos dias de maior tráfego na rodovia.
As alterações, de acordo com a equipe responsável pelas obras de duplicação da rodovia, são para minimizar possíveis congestionamentos por conta do elevado fluxo de veículos em dias de maior movimentação na rodovia.
VIADUTO
A construção do viaduto do km 305 faz parte da duplicação de 30 km da BR-101, entre Viana e Guarapari, obra que contará com cerca de R$ 115 milhões em investimentos. Deste total, R$ 16,5 milhões serão destinados à construção deste viaduto.
O viaduto substituirá a rotatória hoje existente no local, sendo feita uma interseção em desnível. Nesse caso, após concluídas as intervenções, os veículos não precisarão mais parar para entrar ou sair da BR-101, seja no sentido Vitória/ Guarapari ou Belo Horizonte.
Neste trecho específico (Viana a Guarapari) a duplicação foi iniciada em maio de 2018 e contará com duas faixas para cada sentido, separadas por canteiro central ou por barreira de segurança de concreto. A Eco101 já iniciou a construção de outros dois viadutos no trecho Viana/Guarapari: um no distrito de Amarelos, próximo à rodovia ES-388; e outro no trevo de Guarapari.

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