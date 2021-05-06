Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra

Jovem morre em acidente na BR-101, na Serra, ES Crédito: Naiara Arpini/ TV Gazeta

Um motociclista morreu após um acidente no começo da tarde desta quinta-feira (6), na BR 101, na Serra . O jovem de 21 anos veio a óbito no local depois de ser atingido por um caminhão que vinha do Norte do Estado e, segundo a Polícia Rodoviária Federal , avançou o sinal vermelho em um cruzamento.

De acordo com informações da PRF, o acidente aconteceu por volta de 12h10, no quilômetro 264 da rodovia, na altura do bairro Jardim Tropical. Além da moto, o caminhão também atingiu dois veículos de passeio. As outras pessoas envolvidas no acidente não tiverem ferimentos graves.

Para a PRF, o motorista do caminhão, de 39 anos, disse que tentou parar o veículo, mas o freio não funcionou. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas.

A faixa principal no sentido Serra-Vitória ficou bloqueada por mais de duas horas devido ao acidente. Mais tarde, a Polícia Rodoviária Federal informou que a pista principal havia sido liberada, às 14h47, permitindo o fluxo de veículos no local.

Equipes da PRF e da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, foram ao local do acidente prestar atendimento e orientar os motoristas. A perícia da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal também estiveram no local.

Registro de acidente na BR 101, na altura de Jardim Tropical, Serra Crédito: Ouvinte | CBN Vitória