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Jovem de 21 anos

Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra

Batida aconteceu por volta de 12h10, no Km 264 da BR 101, e envolveu um caminhão, uma moto e dois veículos de passeio, segundo informações da PRF. Pista já está liberada

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2021 às 13:57
Jovem morre em acidente na BR-101, na Serra, ES
Jovem morre em acidente na BR-101, na Serra, ES Crédito: Naiara Arpini/ TV Gazeta
Um motociclista morreu após um acidente no começo da tarde desta quinta-feira (6), na BR 101, na Serra. O jovem de 21 anos veio a óbito no local depois de ser atingido por um caminhão que vinha do Norte do Estado e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, avançou o sinal vermelho em um cruzamento.
De acordo com informações da PRF, o acidente aconteceu por volta de 12h10, no quilômetro 264 da rodovia, na altura do bairro Jardim Tropical. Além da moto, o caminhão também atingiu dois veículos de passeio. As outras pessoas envolvidas no acidente não tiverem ferimentos graves.
Para a PRF, o motorista do caminhão, de 39 anos, disse que tentou parar o veículo, mas o freio não funcionou. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas.
A faixa principal no sentido Serra-Vitória ficou bloqueada por mais de duas horas devido ao acidente. Mais tarde, a Polícia Rodoviária Federal informou que a pista principal havia sido liberada, às 14h47, permitindo o fluxo de veículos no local.
Equipes da PRF e da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, foram ao local do acidente prestar atendimento e orientar os motoristas. A perícia da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal também estiveram no local.
Registro de acidente na BR 101, na altura de Jardim Tropical, Serra
Registro de acidente na BR 101, na altura de Jardim Tropical, Serra Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
Com informações do G1ES

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