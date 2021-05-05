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Motociclista é arremessado após acidente com carro em Nova Venécia

Colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Guanabara, uma das principais do município

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:55

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 mai 2021 às 18:55
Um acidente entre carro e moto deixou uma pessoa ferida em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (5). A colisão ocorreu em um cruzamento da Avenida Guanabara, uma das mais movimentadas do município.
As imagens da colisão foram registradas por câmeras de monitoramento e mostram que o motociclista foi arremessado após a colisão. Veja vídeo:
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista estava consciente no momento do resgate, mas com uma fratura no antebraço esquerdo e precisou ser encaminhado ao Hospital São Marcos, na cidade. O motorista do carro não se feriu. Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados.

OUTRO ACIDENTE NO MESMO LOCAL 

O acidente aconteceu no mesmo local em que duas motos colidiram, na última sexta-feira (30). Moradores de Nova Venécia afirmaram que o local não conta com sinalização adequada e que obras de melhoria na avenida estão inacabadas.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o secretário municipal de Obras, Josiel Maré Milanez, informou que a administração já solicitou que a empresa responsável pelas melhorias da avenida reforce a sinalização no local. Ele destacou ainda que as obras no local estão em fase final e devem ser concluídas nos próximos meses.

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