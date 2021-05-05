Motociclista é arremessado após acidente com carro em Nova Venécia

Um acidente entre carro e moto deixou uma pessoa ferida em Nova Venécia , Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (5). A colisão ocorreu em um cruzamento da Avenida Guanabara, uma das mais movimentadas do município.

As imagens da colisão foram registradas por câmeras de monitoramento e mostram que o motociclista foi arremessado após a colisão. Veja vídeo:

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Segundo o Corpo de Bombeiros , o motociclista estava consciente no momento do resgate, mas com uma fratura no antebraço esquerdo e precisou ser encaminhado ao Hospital São Marcos, na cidade. O motorista do carro não se feriu. Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados.

OUTRO ACIDENTE NO MESMO LOCAL

O acidente aconteceu no mesmo local em que duas motos colidiram, na última sexta-feira (30). Moradores de Nova Venécia afirmaram que o local não conta com sinalização adequada e que obras de melhoria na avenida estão inacabadas.

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