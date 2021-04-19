Idoso ferido por enxame de abelhas relata desespero em Nova Venécia

Corpo do idoso ficou com várias marcas dos ataques Crédito: Raphael Verly/ TV Gazeta

Por todo corpo do idoso de 74 anos, as marcas das picadas de abelhas ainda estão muito aparentes. Elas são fruto de quase meia hora de terror e sofrimento enfrentadas por Aylton Frigerio. Ele foi atacado em uma propriedade rural de Nova Venéci a, Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (18).

O idoso contou que estava trabalhando com um cano. Quando mexeu no local, os insetos começaram a picá-lo. Aylton tentou correr, mas caiu e foi picado pelo enxame.

Marcas nas pernas do idoso Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta

Foram quase 30 minutos tendo o corpo atacado por centenas de abelhas. O idoso relatou os momentos de terror e aflição. “Eu fiquei de bruços e tentei proteger o meu rosto. Eu rezava, gritava, sentia queimação o tempo todo", contou para a reportagem da TV Gazeta.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o idoso ainda estava caído no chão, coberto pelos insetos. Paramentados com trajes de segurança, os militares retiraram as roupas do idoso e o levaram para longe das abelhas. Depois, usaram inseticida para dispersar as abelhas. Ele estava consciente e foi levado para o Hospital São Marcos, que fica no mesmo município.

Idoso ainda se recupera do ataque Crédito: Raphael Verly

Depois de atendido e medicado na unidade, o idoso foi liberado para voltar para casa. Com muitas marcas pelo corpo, ele ainda precisa se recuperar em casa. A vítima ainda reclama de dor ao se movimentar e aponta o pescoço e a orelha como os locais mais doloridos.

POR QUE AS ABELHAS "ATACAM"?

De acordo com o biólogo, professor e mestre em Gestão Ambiental Marco Bravo, o que ocorre não é um "ataque de abelhas", mas sim uma forma de elas defenderem seu território. "As abelhas não atacam ninguém do nada. O que aconteceu aí é que provavelmente elas tiveram seu território invadido. A abelha é um inseto social, territorialista e se defende quando sofre alguma invasão", explicou.

A abelha é um inseto social, territorialista e se defende quando sofre alguma invasão Crédito: Divulgação

Ainda segundo o biólogo, o idoso não deve ter percebido que invadiu o território das abelhas: "Ele deve ter entrado no território da colmeia. Quando isso acontece, a abelha soldado vai defender a colmeia. Na picada ela solta um hormônio que chama outras abelhas, por isso a defesa feita pelo enxame", salientou. Segundo ele, é necessário ficar atento e procurar saber sobre a existência de colmeias nos locais, para evitar acidentes.

Marco explica que no ato de defender a colmeia e picar uma pessoa, a abelha acaba morrendo, dando a vida pela colmeia: "Quando ela pica alguém, ela morre. Nesse caso aí todas elas morreram. Elas dão a vida pela colmeia" frisou.

OUTRO ATAQUE NA MESMA SEMANA

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o chefe da guarnição militar que atendeu a ocorrência, sargento Sérgio Ramlow, contou que os jovens começaram a ser atacados e, para fugir das abelhas, pularam na água:

Homem morreu após entrar em represa fugindo de enxame de abelhas em Pineh Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros