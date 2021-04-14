Acidente entre moto e caminhonete deixa dois mortos na BR 259 em Colatina

Duas pessoas morreram na tarde desta quarta-feira (14), por volta das 13h30, após uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta na BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo.
O produtor rural Francisco Tomanini, de 52 anos, pilotava a moto e morreu no local. A companheira dele que estava na garupa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Lucineia de Paula Cunha morreu no dia em que completava 41 anos, na chegada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.
Testemunhas relataram que o motociclista saiu de uma pista lateral e foi atingido pela caminhonete quando acessou a rodovia.
Todos os envolvidos na batida são de Marilândia, cidade vizinha de Colatina. O nome do casal que está na caminhonete não foi divulgado. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e o trânsito ficou interditado em meia pista.