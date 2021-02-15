Motorista capota carro ao desviar de cachorro na pista em Nova Venécia

Um motorista capotou o carro após tentar desviar de um cachorro na BR 381, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (14). Apesar do susto, o condutor e os demais ocupantes do veículo não sofreram ferimentos graves.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro ia no sentido São Mateus, no Norte do Estado, quando o motorista teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um cachorro que atravessava a pista. Apesar do susto, os três ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves e passam bem.