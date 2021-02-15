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Noroeste

Motorista capota carro ao desviar de cachorro na pista em Nova Venécia

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (14), na BR 381. Apesar do susto, os três ocupantes do veículo não sofreram ferimentos graves

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 09:52

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 fev 2021 às 09:52
Motorista tenta desviar de cachorro e capota o carro
Carro capotou em na BR 381, em Nova Venécia Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um motorista capotou o carro após tentar desviar de um cachorro na BR 381, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (14). Apesar do susto, o condutor e os demais ocupantes do veículo não sofreram ferimentos graves.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro ia no sentido São Mateus, no Norte do Estado, quando o motorista teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um cachorro que atravessava a pista. Apesar do susto, os três ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves e passam bem.

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