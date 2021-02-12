Morre um dos motoristas envolvidos em acidente na BR 101 em Ibiraçu

Morreu um dos motoristas envolvidos no grave acidente entre dois caminhões ocorrido na tarde desta quinta-feira (11). A batida interditou o quilômetro 222 da BR 101, no município de Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo. Os dois motoristas foram atendidos, um deles foi encaminhado ao Hospital São Camilo e o outro faleceu a caminho do hospital.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão envolveu dois caminhões. A ocorrência foi registrada às 14h57. A concessionária, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para realizar o atendimento das vítimas e a organização do trânsito na via.
Com a colisão, a carga de um dos caminhões caiu sobre a pista. Durante o atendimento, a via ficou totalmente interditada e, às 16h50, foi iniciada uma operação pare e siga no trecho. Segundo a Eco101, os dois motoristas foram atendidos, um deles foi encaminhado ao Hospital São Camilo e outro faleceu a caminho do hospital.
Por causa do acidente, a rodovia ainda estava totalmente interditada por volta de 15h30. As cargas dos dois veículos ainda não foram identificadas, mas imagens mostram que muitos sacos se espalharam pela pista. Às 17h05, a via foi liberada parcialmente para o tráfego de veículos. Após a remoção dos veículos e a limpeza da pista, o tráfego foi totalmente liberado às 22h43 desta quinta.