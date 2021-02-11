Vídeo: acidente interdita a BR 101 em Ibiraçu

Um acidente grave envolvendo duas carretas interdita parcialmente o quilômetro 222 no município de Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (11).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 15 horas, quando um dos veículos invadiu a contramão e acabou colidindo frontalmente com a carreta que seguia no sentido contrário . Os motoristas envolvidos no acidente ficaram feridos e foram socorridos por equipes da Eco101, empresa que administra a via.
Por causa do acidente, a rodovia ainda estava totalmente interditada por volta de 15h30. As cargas dos dois veículos ainda não foram identificadas, mas imagens mostram muitos sacos se espalharam pela pista. O trabalho de limpeza da via também será realizado para liberação do tráfego.
Às 17h05 a via foi liberada parcialmente para o tráfego de veículos. O trânsito flui no sistema de pare e siga no local.