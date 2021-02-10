Acidente interdita trecho da BR 262 em Ibatiba, no Sul do ES

Um acidente na manhã desta quarta-feira (10) interdita a BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. O motorista de uma carreta teria perdido o controle da direção e o veículo parou atravessado na pista, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu no trecho conhecido como Curva da Ferradura.
Segundo a PRF, o acidente foi por volta das 8h. As primeiras informações são de que ninguém ficou ferido e de que não houve outro veículo envolvido.
A PRF disse ainda que a carreta teria dado um “L” no meio da rodovia, interditando o trânsito. Equipes da PRF e da Polícia Militar estão no local.