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Km 153

Acidente interdita trecho da BR 262 em Ibatiba, no Sul do ES

O acidente aconteceu no trecho conhecido como Curva da Ferradura na manhã desta quarta-feira (10)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

10 fev 2021 às 12:08

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 12:08

O acidente aconteceu no trecho conhecido como Curva da Ferradura
Acidente interdita trecho da BR 262 em Ibatiba, no Sul do ES Crédito: Internauta
Um acidente na manhã desta quarta-feira (10) interdita a BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. O motorista de uma carreta teria perdido o controle da direção e o veículo parou atravessado na pista, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu no trecho conhecido como Curva da Ferradura.
Segundo a PRF, o acidente foi por volta das 8h. As primeiras informações são de que ninguém ficou ferido e de que não houve outro veículo envolvido. 
A PRF disse ainda que a carreta teria dado um “L” no meio da rodovia, interditando o trânsito. Equipes da PRF e da Polícia Militar estão no local.

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