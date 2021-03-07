Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motorista no hospital

Caminhão bate em carro e derruba poste na BR 101 em Linhares

A batida aconteceu na manhã deste domingo (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi conduzido para um hospital da cidade

Publicado em 07 de Março de 2021 às 15:24

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 mar 2021 às 15:24
Caminhão bate em carro e derruba poste na BR 101 em Linhares
Caminhão bate em carro e derruba poste na BR 101 em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão colidiu com um carro e derrubou um poste na manhã deste domingo (7), na  BR 101, em LinharesNorte do Espírito Santo. A pista chegou a ficar interditada para a retirada do poste caído. O caminhoneiro foi levado para um hospital do município. Veja abaixo o vídeo com os estragos provocados pelo acidente:
Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que apenas o motorista do caminhão foi conduzido para um hospital de Linhares, mas não deu mais detalhes. A PRF acrescentou que um boletim sobre o acidente ainda está sendo gerado pela equipe de plantão. O fluxo na rodovia, neste momento, é normal e não há vias interditadas. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Linhares ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bárbara Reis
Bárbara Reis e o lipedema: quando a cirurgia é realmente indicada?
Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 alimentos que ajudam no controle da pressão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados