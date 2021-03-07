Caminhão bate em carro e derruba poste na BR 101 em Linhares

Um caminhão colidiu com um carro e derrubou um poste na manhã deste domingo (7), na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A pista chegou a ficar interditada para a retirada do poste caído. O caminhoneiro foi levado para um hospital do município. Veja abaixo o vídeo com os estragos provocados pelo acidente:
Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que apenas o motorista do caminhão foi conduzido para um hospital de Linhares, mas não deu mais detalhes. A PRF acrescentou que um boletim sobre o acidente ainda está sendo gerado pela equipe de plantão. O fluxo na rodovia, neste momento, é normal e não há vias interditadas.