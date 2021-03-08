Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Final feliz

Menino de 1 ano picado por escorpião em Nova Venécia deixa o hospital

João Pedro estava internado no Hospital Infantil, em Vitória. Ele foi picado na última quinta-feira (4). Em estado grave, o menino precisou ser levado de helicóptero para a Capital e chegou a ser intubado. Ele teve alta nesta segunda (8)

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:23

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 mar 2021 às 15:23
João Pedro Ferreira Costa estava internado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória
João Pedro estava internado no Hospital Infantil, em Vitória Crédito: Acervo Familiar
menino de 1 ano e 10 meses que foi picado por um escorpião na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, recebeu alta médica nesta segunda-feira (8). João Pedro Ferreira Costa estava internado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Ele foi picado pelo escorpião na última quinta-feira (4).
A informação da alta médica foi confirmada por familiares. Em estado grave, o menino precisou ser levado de helicóptero para a Capital e chegou a ser intubado na unidade de saúde.
João Pedro foi picado po
João Pedro foi picado por escorpião em Nova Venécia Crédito: Acervo Familiar

O CASO

A família é moradora de Córrego Paraíso, distrito de Nova Venécia. Na quinta-feira (4) o menino foi picado quando brincava em um terreiro ao lado de sua casa. O pai Adilson resgatou o filho depois da picada do animal. Desesperado, ele contou com a ajuda do patrão para chegar ao hospital de Nova Venécia. Na unidade, o garoto recebeu os primeiros socorros, mas teve que ser transferido para a Capital, pois seu estado de saúde era considerado grave.
Para o transporte da criança, uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar - ES (Notaer) foi acionada e o menino foi encaminhado de helicóptero para a Capital, no mesmo dia.
Notaer realiza resgate de criança de 1 ano picada por escorpião
Notaer realiza resgate de crianã d Crédito: Divulgação/Notaer
Em Vitória, João chegou a ser intubado e permaneceu em estado grave. No dia seguinte, o garoto apresentou melhora e os aparelhos foram desligados.

Veja Também

Menino de um ano morre após ser picado por escorpião em Pedro Canário

ES tem uma vítima de ataque de escorpião a cada duas horas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca espírito santo Nova Venécia Saúde ES Norte Infância Picada de Escorpião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados