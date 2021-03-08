Menino de 1 ano picado por escorpião em Nova Venécia deixa o hospital

A informação da alta médica foi confirmada por familiares. Em estado grave, o menino precisou ser levado de helicóptero para a Capital e chegou a ser intubado na unidade de saúde.

A família é moradora de Córrego Paraíso, distrito de Nova Venécia. Na quinta-feira (4) o menino foi picado quando brincava em um terreiro ao lado de sua casa. O pai Adilson resgatou o filho depois da picada do animal. Desesperado, ele contou com a ajuda do patrão para chegar ao hospital de Nova Venécia. Na unidade, o garoto recebeu os primeiros socorros, mas teve que ser transferido para a Capital, pois seu estado de saúde era considerado grave.