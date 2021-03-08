Menino de 1 ano picado por escorpião em Nova Venécia deixa o hospital

O menino de 1 ano e 10 meses que foi picado por um escorpião na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, recebeu alta médica nesta segunda-feira (8). João Pedro Ferreira Costa estava internado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Ele foi picado pelo escorpião na última quinta-feira (4).
A informação da alta médica foi confirmada por familiares. Em estado grave, o menino precisou ser levado de helicóptero para a Capital e chegou a ser intubado na unidade de saúde.
O CASO
A família é moradora de Córrego Paraíso, distrito de Nova Venécia. Na quinta-feira (4) o menino foi picado quando brincava em um terreiro ao lado de sua casa. O pai Adilson resgatou o filho depois da picada do animal. Desesperado, ele contou com a ajuda do patrão para chegar ao hospital de Nova Venécia. Na unidade, o garoto recebeu os primeiros socorros, mas teve que ser transferido para a Capital, pois seu estado de saúde era considerado grave.
Para o transporte da criança, uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar - ES (Notaer) foi acionada e o menino foi encaminhado de helicóptero para a Capital, no mesmo dia.
Em Vitória, João chegou a ser intubado e permaneceu em estado grave. No dia seguinte, o garoto apresentou melhora e os aparelhos foram desligados.