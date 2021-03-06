Menino de 1 ano picado por escorpião em Nova Venécia apresenta melhora

João Pedro foi picado por um escorpião Crédito: Acervo Familiar

Vítima de uma picada de escorpião em Nova Venécia , nessa quinta-feira (4), João Pedro Ferreira Costa, de 1 ano e 10 meses, segue internado no Hospital Infantil de Vitória. Apesar disso, o sentimento na família é de alívio. A criança ficou em estado grave e chegou a ser intubada, mas apresentou melhora nesta sexta-feira (5).

As informações são do pai de João Pedro, Adilson José. Foi ele que resgatou o filho depois da picada do animal. A família é moradora de Córrego Paraíso, distrito de Nova Venécia. Segundo o pai, João Pedro estava no terreno da família, durante a manhã, quando voltou chorando para casa.

Desesperado, o pai contou com a ajuda do patrão para chegar ao hospital de Nova Venécia. Na unidade, o garoto recebeu os primeiros socorros, mas teve que ser transferido para a Capital.

Criança foi transferida com o apoio dop Crédito: Divulgação/ Notaer

Para o transporte da criança, uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar - ES (Notaer) foi acionada e o menino foi encaminhado de helicóptero para a Capital, no mesmo dia. “Eu agradeço primeiramente a Deus, mas preciso lembrar das equipes de saúde que ajudaram a salvar a vida do meu filho. Todos foram muito rápidos e não deixaram o pior acontecer”, afirmou o pai.