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Chegou a ser intubado

Menino de 1 ano picado por escorpião em Nova Venécia apresenta melhora

João Pedro Ferreira Costa, de 1 ano e 10 meses, segue internado no Hospital Infantil de Vitória, mas teve uma evolução nesta sexta-feira (5). Ele foi picado quando estava em casa, na zona rural do munícipio

Publicado em 05 de Março de 2021 às 21:00

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 mar 2021 às 21:00
João Pedro foi picado po
João Pedro foi picado por um escorpião Crédito: Acervo Familiar
Vítima de uma picada de escorpião em Nova Venécia, nessa quinta-feira (4), João Pedro Ferreira Costa, de 1 ano e 10 meses, segue internado no Hospital Infantil de Vitória. Apesar disso, o sentimento na família é de alívio. A criança ficou em estado grave e chegou a ser intubada, mas apresentou melhora nesta sexta-feira (5).
As informações são do pai de João Pedro, Adilson José. Foi ele que resgatou o filho depois da picada do animal. A família é moradora de Córrego Paraíso, distrito de Nova Venécia. Segundo o pai, João Pedro estava no terreno da família, durante a manhã, quando voltou chorando para casa. 
Desesperado, o pai contou com a ajuda do patrão para chegar ao hospital de Nova Venécia. Na unidade, o garoto recebeu os primeiros socorros, mas teve que ser transferido para a Capital. 
Criança foi transferida com o apoio dop
Criança foi transferida com o apoio dop Crédito: Divulgação/ Notaer
Para o transporte da criança, uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar - ES (Notaer) foi acionada e o menino foi encaminhado de helicóptero para a Capital, no mesmo dia. “Eu agradeço primeiramente a Deus, mas preciso lembrar das equipes de saúde que ajudaram a salvar a vida do meu filho. Todos foram muito rápidos e não deixaram o pior acontecer”, afirmou o pai.
Segundo Adilson, João Pedro segue hospitalizado em Vitória, mas apresentou uma melhora importante nesta sexta-feira (5). Ele chegou a ser intubado, mas já foi retirado dos aparelhos e se recupera acompanhado pela mãe. Segundo ele, a família está aliviada com a situação e espera que a criança tenha alta nos próximos dias. 

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