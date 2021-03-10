Vigilante invade Fórum e rouba cofre com arma em Nova Venécia

Vigilante invadiu Fórum de Nova Venécia para roubar arma Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um vigilante de 42 anos foi preso em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (9). Ele é suspeito de invadir o Fórum do município e roubar um cofre com uma arma e munições, na madrugada anterior. Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) , ele é funcionário de uma empresa que presta serviços no local, e estava de folga no momento do roubo.

De acordo com a polícia, o suspeito entrou no Fórum após arrombar uma janela. Ele acessou a sala usada pelos seguranças e roubou um cofre que estava fixado na parede. Dentro, estavam um revólver, 12 munições intactas, um celular e um tablet, de responsabilidade da empresa

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De acordo com a polícia, o Fórum não conta mais com segurança durante a madrugada. Questionado nesta quarta-feira (10), o TJES não se manifestou sobre o esquema de segurança do local. Na tarde desta quinta-feira (11), o Tribunal respondeu à reportagem afirmando que a informação da polícia não procede e que o Fórum de Nova Venécia conta com segurança noturno.

"Como pode ser verificado todos os dias, o fórum possuiu, sim, vigilância noturna. No momento do ocorrido não havia vigilante porque ocorreu um imprevisto. De qualquer forma, o fórum conta com sistema de câmeras e de alarmes que, inclusive, foram acionados e permitiram que o suspeito fosse reconhecido e preso em menos de 24 horas após o ocorrido", informou o TJES por meio de nota.

Fórum de Nova Venécia Crédito: Google Maps | Reprodução

PRISÃO

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em sua casa, no interior do município, em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar.

Durante a operação, os agentes ainda encontraram uma espingarda. O suspeito foi indiciado pelos crimes de furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para o CDP de São Mateus.