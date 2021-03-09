Raio mata seis cabeças de gado em fazenda de Nova Venécia

A queda de um raio matou seis cabeças de gado em uma propriedade rural de Córrego do Pip-Nuk, interior de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Os animais estavam perto de uma árvore quando uma forte chuva com raios atingiu o município na noite desta segunda-feira (8).
O dono da propriedade, Marcos Júnior Pancere, afirmou que os animais eram da raça Girolando. Ainda segundo ele, o prejuízo estimado com a morte dos animais é de aproximadamente R$ 35 mil.
Segundo o proprietário, o temporal ainda deixou outros prejuízos no local. O telhado de uma casa de bomba foi destruído e parte do telhado da residência de um funcionário da fazenda foi danificado.
CHUVA EM NOVA VENÉCIA
A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nesta segunda-feira (8) causou outros transtornos em Nova Venécia. Além da correnteza que se formou na rua, uma cena chamou a atenção durante a tempestade: um bar ficou alagado, mas os clientes continuaram no local. Veja no vídeo abaixo.
No vídeo é possível ver uma forte correnteza passando pela rua onde fica o bar, o que acabou alagando o estabelecimento.
Segundo a Defesa Civil municipal, Nova Venécia registrou mais de 50 milímetros de chuva em 24 horas. Além das ruas alagadas, o órgão registrou tombamentos de muros na Rua Ceará, no bairro Municipal; na Rua Central, no bairro Yolanda; e na Rua Miriam, no bairro Margareth. Houve rolamento de um bloco de rocha no KM 59 da BR 381 e quedas de árvores nas rodovias ES 130 (Nova Venécia x Boa Esperança) e BR 342 (Nova Venécia x Vila Pavão). As vias foram limpas e desobstruídas ainda na noite de segunda-feira (8).