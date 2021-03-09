Raio mata seis cabeças de gado em fazenda de Nova Venécia Crédito: Marcos Júnior Pancere

A queda de um raio matou seis cabeças de gado em uma propriedade rural de Córrego do Pip-Nuk, interior de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Os animais estavam perto de uma árvore quando uma forte chuva com raios atingiu o município na noite desta segunda-feira (8).

O dono da propriedade, Marcos Júnior Pancere, afirmou que os animais eram da raça Girolando. Ainda segundo ele, o prejuízo estimado com a morte dos animais é de aproximadamente R$ 35 mil.

Your browser does not support the video tag.

Segundo o proprietário, o temporal ainda deixou outros prejuízos no local. O telhado de uma casa de bomba foi destruído e parte do telhado da residência de um funcionário da fazenda foi danificado.

CHUVA EM NOVA VENÉCIA

A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nesta segunda-feira (8) causou outros transtornos em Nova Venécia. Além da correnteza que se formou na rua, uma cena chamou a atenção durante a tempestade: um bar ficou alagado, mas os clientes continuaram no local. Veja no vídeo abaixo.

Your browser does not support the video tag.

No vídeo é possível ver uma forte correnteza passando pela rua onde fica o bar, o que acabou alagando o estabelecimento.