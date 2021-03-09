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Durante o temporal

Deslizamento de terra atinge quatro casas em bairro de Vitória

A chuva impressionante do último domingo (07) fez com que um grande volume de sedimentos se soltasse da encosta do alto do bairro Gurigica. Ao todo, seis famílias foram diretamente afetadas

Publicado em 09 de Março de 2021 às 13:55

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 mar 2021 às 13:55
Vitória
O deslizamento ocorreu durante o temporal de domingo (07) e afetou diretamente seis famílias residentes em Gurigica Crédito: Divulgação
O temporal ocorrido na noite do último domingo (07) em Vitória e na Região Metropolitana provocou deslizamento de terra e quatro casas do bairro Gurigica foram atingidas pelo grande volume que se desprendeu da encosta, segundo informações da Defesa Civil Municipal. O fato ocorreu durante a tempestade que assolou a cidade, pouco depois das 20h.

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Deslizamento de terra atinge quatro casas em bairro de Vitória
Os moradores das residências conseguiram sair a tempo e, felizmente, não há vítimas. Ao todo, seis famílias foram afetadas e estão desabrigadas. Na manhã desta terça-feira (09), os próprios moradores faziam a limpeza dos imóveis e contavam com o apoio de uma equipe da Prefeitura.
O presidente da Associação de Moradores dos Bairros Gurigica e Jaburu, Sebastião Luiz, disse em entrevista ao  ES 1, da TV Gazeta, que as pessoas afetadas vivem momentos de agonia e incerteza após o deslizamento.
"Os moradores passam por momentos de calamidade. Muita terra nas casas, uma árvore veio do alto da encosta e foi parar dentro dos imóveis. Os galhos vieram destruindo os telhados. Então, tem muita gente sofrendo agora, pois perderam os móveis, eletrodomésticos e precisam de fato do apoio da Prefeitura e da limpeza geral deste espaço. Só assim estes moradores poderão ter o direito de ir e vir preservado, além de conseguirem acessarem a própria casa. Foi um susto muito grande, crianças chorando com medo, as pessoas sentiram o tremor, sem saber direito o que ocorria", explicou.
Vitória
Os galhos quebraram a cobertura de pelo menos quatro casas localizadas em Gurigica Crédito: Divulgação
De acordo com o representante da associação, a Prefeitura enviou equipes de limpeza ao local, que é de difícil acesso, para fazer a retirada do material sólido (terra e galhos), e também do lixo em excesso, descartado irregularmente pela população, e que em temporais como o de dois dias atrás, só faz aumentar os transtornos.

DEFESA CIVIL

A engenheira civil e coordenadora da Defesa Civil de Vitória, Sidneia Assis, deu detalhes dos trabalhos que o órgão realiza na região para atenuar os prejuízos e amenizar os problemas provocados às famílias de Gurigica prejudicada com o deslizamento.
Vitória
Uma árvore se desprendeu do alto do morro e partes dela foram parar dentro das casas em Gurigica Crédito: Divulgação
"Logo após o acidente, uma equipe foi acionada e permaneceu até a madrugada (de segunda - 08). Interditamos duas casas e notificamos outras duas. Nós oferecemos abrigo para quem perdeu os bens e pertences, mas houve recusa da parte deles. Nós estamos realizando avaliações e em conversa com outras secretarias para uma ação em conjunto no local.

MAIS RISCO

Com a possibilidade de mais chuvas intensas pelo menos até o próximo final de semana, a Defesa Civil alerta para os riscos de novos incidentes do tipo. Isto ocorre porque, com o solo encharcado, é mais fácil para que parte de encostas se soltem. A coordenadora, inclusive, recomenda aos moradores que busquem o órgão ao menor sinal de anormalidade, como barulhos na estrutura e rachaduras das casas.
"Todos que moram em áreas de risco devem redobrar a atenção principalmente no período de chuvas que vai de outubro até o fim de março, sendo que este mês é notabilizado por pancadas mais fortes. Observar se árvores ou postes estão inclinados e se há passagem muito forte de água pelo local, já é um sinal de alerta. O recomendado é sair logo de casa e acionar a Defesa Civil na sequência", detalhou Sidneia Assis. O contato da Defesa Civil de Vitória pode ser feito pelo número 156 e nos finais de semana e feriados, no (27) 98818-4432.
Com informações de Gabriela Martins, da TV Gazeta

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