O deslizamento ocorreu durante o temporal de domingo (07) e afetou diretamente seis famílias residentes em Gurigica Crédito: Divulgação

quatro casas do bairro Gurigica foram atingidas pelo grande volume que se desprendeu da encosta, segundo informações da Defesa Civil Municipal. O fato ocorreu durante a tempestade que assolou a cidade, pouco depois das 20h. O temporal ocorrido na noite do último domingo (07) em Vitória e na Região Metropolitana provocou deslizamento de terra eforam atingidas pelo grande volume que se desprendeu da encosta, segundo informações da Defesa Civil Municipal. O fato ocorreu durante a tempestade que assolou a cidade, pouco depois das 20h.

Your browser does not support the audio element. Deslizamento de terra atinge quatro casas em bairro de Vitória

Os moradores das residências conseguiram sair a tempo e, felizmente, não há vítimas. Ao todo, seis famílias foram afetadas e estão desabrigadas. Na manhã desta terça-feira (09), os próprios moradores faziam a limpeza dos imóveis e contavam com o apoio de uma equipe da Prefeitura

O presidente da Associação de Moradores dos Bairros Gurigica e Jaburu, Sebastião Luiz, disse em entrevista ao ES 1, da TV Gazeta, que as pessoas afetadas vivem momentos de agonia e incerteza após o deslizamento.

"Os moradores passam por momentos de calamidade. Muita terra nas casas, uma árvore veio do alto da encosta e foi parar dentro dos imóveis. Os galhos vieram destruindo os telhados. Então, tem muita gente sofrendo agora, pois perderam os móveis, eletrodomésticos e precisam de fato do apoio da Prefeitura e da limpeza geral deste espaço. Só assim estes moradores poderão ter o direito de ir e vir preservado, além de conseguirem acessarem a própria casa. Foi um susto muito grande, crianças chorando com medo, as pessoas sentiram o tremor, sem saber direito o que ocorria", explicou.

Os galhos quebraram a cobertura de pelo menos quatro casas localizadas em Gurigica Crédito: Divulgação

De acordo com o representante da associação, a Prefeitura enviou equipes de limpeza ao local, que é de difícil acesso, para fazer a retirada do material sólido (terra e galhos), e também do lixo em excesso, descartado irregularmente pela população, e que em temporais como o de dois dias atrás, só faz aumentar os transtornos.

DEFESA CIVIL

A engenheira civil e coordenadora da Defesa Civil de Vitória, Sidneia Assis, deu detalhes dos trabalhos que o órgão realiza na região para atenuar os prejuízos e amenizar os problemas provocados às famílias de Gurigica prejudicada com o deslizamento.

Uma árvore se desprendeu do alto do morro e partes dela foram parar dentro das casas em Gurigica Crédito: Divulgação

"Logo após o acidente, uma equipe foi acionada e permaneceu até a madrugada (de segunda - 08). Interditamos duas casas e notificamos outras duas. Nós oferecemos abrigo para quem perdeu os bens e pertences, mas houve recusa da parte deles. Nós estamos realizando avaliações e em conversa com outras secretarias para uma ação em conjunto no local.

MAIS RISCO

Com a possibilidade de mais chuvas intensas pelo menos até o próximo final de semana , a Defesa Civil alerta para os riscos de novos incidentes do tipo. Isto ocorre porque, com o solo encharcado, é mais fácil para que parte de encostas se soltem. A coordenadora, inclusive, recomenda aos moradores que busquem o órgão ao menor sinal de anormalidade, como barulhos na estrutura e rachaduras das casas.

"Todos que moram em áreas de risco devem redobrar a atenção principalmente no período de chuvas que vai de outubro até o fim de março, sendo que este mês é notabilizado por pancadas mais fortes. Observar se árvores ou postes estão inclinados e se há passagem muito forte de água pelo local, já é um sinal de alerta. O recomendado é sair logo de casa e acionar a Defesa Civil na sequência", detalhou Sidneia Assis. O contato da Defesa Civil de Vitória pode ser feito pelo número 156 e nos finais de semana e feriados, no (27) 98818-4432.