Chuva faz surgir "cachoeira" na área externa de casa em Fradinhos

Água foi parar na varanda de casa, no bairro Fradinhos, em Vitória Crédito: Reprodução / Instagram

Não é a primeira vez que isso acontece no imóvel da gerente comercial Márcia Rodrigues, de 49 anos, que registrou a cena impressionante em um vídeo e postou em uma rede social. "A nascente da Fonte Grande explodiu outra vez", afirmou na postagem. Veja o vídeo!

Márcia mora na residência desde 2005 e enfrentou o primeiro alagamento em 2009. Em 2019, a água invadiu dois quartos da casa e ela perdeu móveis, como camas e guarda-roupas . Desde então, a gerente decidiu eliminar duas portas dos fundos da casa, que a ligavam à área externa, na tentativa de manter a água do lado de fora. Foi só por isso que, desta vez, a água ficou acumulada na varanda.

"Como eu fiz essa mureta que aparece no vídeo, pela primeira vez a água não invadiu a minha casa. Eu eliminei duas portas: uma que dava acesso para a área de serviço, outra que era a entrada independente de um dos quartos. Onde era essa porta do quarto eu coloquei uma janela e fiz a mureta na varanda que fica ao lado da minha cozinha. Em várias ocasiões, antes de fechar as portas, colocar janelas e fechar a mureta da varanda, alagou toda a casa; entrava pela porta da cozinha e saia pela porta da sala", descreve.

A ideia funcionou, mas Márcia conta que a força da água destruiu uma placa de concreto e fez um enorme buraco no chão. "O estrondo que deu quando explodiu foi muito grande. A canalização que passa a água quebrou. Na parte de fora, está tudo cheio de barro e tem um grande buraco no chão. É triste. Todas as vezes que isso aconteceu, a Defesa Civil, o meio ambiente e até o responsável pela Fonte Grande estiveram aqui e não resolveram nada", lamenta.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semam) afirma que o transbordamento da nascente do Parque da Fonte Grande deveu-se ao grande volume das chuvas que atingiram a Região Metropolitana. De acordo com a pasta, eram esperados 18 milímetros de água, mas o acúmulo registrado neste domingo (7) chegou a 90 milímetros.

A secretaria reitera que equipes da Prefeitura de Vitória acompanharam a vazão de água na Central de Bombeamento até a madrugada desta segunda (8) e se mantiveram em plantão em atendimento à população e que, pela manhã, já não havia pontos de alagamento.