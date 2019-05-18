'Cachoeira' passa dentro de casa em Fradinhos

O intenso volume de chuva registrado neste sábado (18) afetou diversos bairros da Grande Vitória. Entre eles, Fradinhos. Uma moradora do bairro, a Marcia Rodrigues, compartilhou em uma rede social um vídeo que mostrava uma grande quantidade de água invadindo a sua casa. Era tanta água que parecia uma cachoeira.

Marcia conversou com o Gazeta Online e informou que uma nascente da área de preservação da Fonte Grande explodiu e acabou causando o alagamento. Ainda segundo a moradora, há anos que ela pede à Prefeitura de Vitória uma providência sobre o curso da água e a limpeza do entorno da casa, já que não tem autorização pra fazer esse tipo de serviço. Marcia afirmou que, como a prefeitura não faz a manutenção, a água vai direto para sua casa.

Moradora da região desde 2005, Marcia conta que, justamente quando pararam de cuidar da área de preservação da nascente, em 2010, situações como essa começaram a acontecer. E que dessa vez foi desesperador, por estar operada há 3 semanas. "Toda chuva forte eu sofro com isso", diz.

Casa antes e durante o alagamento em Fradinhos Crédito: Marcia Rodrigues

Depois da postagem, amigos e familiares demonstraram grande preocupação com a situação da Marcia. Outros moradores de Fradinhos também sofreram com a chuva, como a Maria Luiza Grillo. Ela disse que não via uma chuva tão forte assim desde 2013.

Água invade casa em Fradinhos Crédito: Marcia Rodrigues

Segundo outros moradores do bairro, na noite deste sábado (18), as ruas estão com lama.

O OUTRO LADO

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a Prefeitura de Vitória e aguarda o retorno sobre o caso.