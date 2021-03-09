Novo aviso prevê chuvas fortes e vendavais para quase todo o ES

O Espírito Santo está sob um novo alerta de chuvas fortes e vendaval. O aviso foi divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e tem validade até as 9h desta quarta-feira (10), para quase todo o território capixaba. De acordo com o órgão, há previsão de chuva forte com raios e rajadas de vento, além de grande volume de chuva.
A previsão contempla 73 cidades, com exceção de Conceição da Barra, Montanha, Pedro Canário, Pinheiros e São Mateus. De acordo com o comunicado, há condições favoráveis para chuva forte e outros fenômenos no Espírito Santo.
“Nesta terça-feira (9/3), haverá condições favoráveis para chuva forte, com raios e rajadas de vento, além de volumes pontuais significativos, principalmente em áreas do Sudeste”, destacou o órgão.
O período do aviso teve início às 9h desta terça-feira (9) e vai até as 9h desta quarta-feira (10). Confira a lista completa de cidades que constam no comunicado divulgado pelo Instituto:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
*As localidades de Aracê, em Domingos Martins; Nova Almeida, na Serra; e Santa Cruz, em Aracruz, também foram colocadas em destaque pelo Inpe.