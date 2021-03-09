Novo aviso prevê chuvas fortes e vendavais para quase todo o ES

Alagamento na Avenida Jair de Andrade em Itapoã, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo está sob um novo alerta de chuvas fortes e vendaval. O aviso foi divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e tem validade até as 9h desta quarta-feira (10), para quase todo o território capixaba. De acordo com o órgão, há previsão de chuva forte com raios e rajadas de vento, além de grande volume de chuva.

“Nesta terça-feira (9/3), haverá condições favoráveis para chuva forte, com raios e rajadas de vento, além de volumes pontuais significativos, principalmente em áreas do Sudeste”, destacou o órgão.

O período do aviso teve início às 9h desta terça-feira (9) e vai até as 9h desta quarta-feira (10). Confira a lista completa de cidades que constam no comunicado divulgado pelo Instituto:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venécia

Pancas Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória