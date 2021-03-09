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Até esta quarta (10)

Novo aviso prevê chuvas fortes e vendavais para quase todo o ES

Comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é válido para 73 municípios capixabas

Publicado em 09 de Março de 2021 às 09:56

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

09 mar 2021 às 09:56
Estragos causados pela chuva que atingiu a cidade no domingo, 07/03
Alagamento na Avenida Jair de Andrade em Itapoã, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo está sob um novo alerta de chuvas fortes e vendaval. O aviso foi divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e tem validade até as 9h desta quarta-feira (10), para quase todo o território capixaba. De acordo com o órgão, há previsão de chuva forte com raios e rajadas de vento, além de grande volume de chuva.
A previsão contempla 73 cidades, com exceção de Conceição da BarraMontanhaPedro CanárioPinheiros São Mateus. De acordo com o comunicado, há condições favoráveis para chuva forte e outros fenômenos no Espírito Santo.
“Nesta terça-feira (9/3), haverá condições favoráveis para chuva forte, com raios e rajadas de vento, além de volumes pontuais significativos, principalmente em áreas do Sudeste”, destacou o órgão.

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O período do aviso teve início às 9h desta terça-feira (9) e vai até as 9h desta quarta-feira (10). Confira a lista completa de cidades que constam no comunicado divulgado pelo Instituto:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis
  44. Marataízes
  45. Marechal Floriano
  46. Marilândia
  47. Mimoso do Sul
  48. Mucurici
  49. Muniz Freire
  50. Muqui
  51. Nova Venécia
  52. Pancas
  53. Piúma
  54. Ponto Belo
  55. Presidente Kennedy
  56. Rio Bananal
  57. Rio Novo do Sul
  58. Santa Leopoldina
  59. Santa Maria de Jetibá
  60. Santa Teresa
  61. São Domingos do Norte
  62. São Gabriel da Palha
  63. São José do Calçado
  64. São Roque do Canaã
  65. Serra
  66. Sooretama
  67. Vargem Alta
  68. Venda Nova do Imigrante
  69. Viana
  70. Vila Pavão
  71. Vila Valério
  72. Vila Velha
  73. Vitória
*As localidades de Aracê, em Domingos Martins; Nova Almeida, na Serra; e Santa Cruz, em Aracruz,  também foram colocadas em destaque pelo Inpe.

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