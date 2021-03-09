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Maior do Estado

Marechal registra mais de 120 mm de chuva nas últimas 24h no ES

Município da Região Serrana teve maior acumulado de chuva entre esta segunda (8) e terça (9)

Publicado em 09 de Março de 2021 às 09:46

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

09 mar 2021 às 09:46
Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Chuvas fortes atingem o Espírito Santo desde o último domingo (7) Crédito: Carlos Alberto Silva
A cidade de Marechal Floriano foi a mais atingida pela chuva no Espírito Santo nas últimas 24 horas. De acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta terça-feira (9), o acumulado de chuva registrado no município da Região Serrana do Estado foi de 121.80 milímetros (mm). Em todo o Estado, 50 pessoas foram desalojadas, três desabrigadas e uma morreu, em Pancas, devido às fortes chuvas dos últimos dias.
Na sequência, aparecem Rio Bananal (73.80 mm), Cariacica (64.63 mm), Linhares (57.40 mm) e Barra de São Francisco (55.06 mm). Os números se referem ao período entre 6h da manhã desta segunda (8) e terça-feira (9). Confira a lista dos municípios com o maior acumulado de chuva divulgada pela Defesa Civil Estadual:
  • Marechal Floriano 121.80mm
  • Rio Bananal 73.80mm
  • Cariacica 64.63mm 
  • Linhares 57.40mm 
  • Barra de São Francisco 55.06mm 
  • Nova Venécia 52.99mm 
  • Água Doce do Norte 52.80mm 
  • Laranja da Terra 45.40mm 
  • Ibatiba 43.60mm 
  • Vila Velha 41.30mm 
  • Conceição do Castelo 36.00mm 
  • João Neiva 31.44mm 
  • Pancas 30.71mm

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

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No boletim, a Defesa Civil também destaca dois municípios com risco alto de movimento de massa: Marechal Floriano e Vila Velha. Além disso, o órgão informou que 50 pessoas foram desalojadas, três desabrigadas e uma morreu desde o início das fortes chuvas no Estado, no último domingo (7).
São 18 desalojados em Vitória, 5 em Vila Velha, 3 em Nova Venécia e 24 em Itaguaçu, além de 3 desabrigados em São Domingos do Norte. A única morte registrada foi no município de Pancas, onde um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica.

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