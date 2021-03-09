Marechal registra mais de 120 mm de chuva nas últimas 24h no ES

Chuvas fortes atingem o Espírito Santo desde o último domingo (7) Crédito: Carlos Alberto Silva

Na sequência, aparecem Rio Bananal (73.80 mm), Cariacica (64.63 mm), Linhares (57.40 mm) e Barra de São Francisco (55.06 mm). Os números se referem ao período entre 6h da manhã desta segunda (8) e terça-feira (9). Confira a lista dos municípios com o maior acumulado de chuva divulgada pela Defesa Civil Estadual:

Marechal Floriano 121.80mm

Rio Bananal 73.80mm

Cariacica 64.63mm

Linhares 57.40mm

Barra de São Francisco 55.06mm

Nova Venécia 52.99mm

Água Doce do Norte 52.80mm

Laranja da Terra 45.40mm

Ibatiba 43.60mm

Vila Velha 41.30mm

Conceição do Castelo 36.00mm

João Neiva 31.44mm

Pancas 30.71mm

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

No boletim, a Defesa Civil também destaca dois municípios com risco alto de movimento de massa: Marechal Floriano e Vila Velha. Além disso, o órgão informou que 50 pessoas foram desalojadas, três desabrigadas e uma morreu desde o início das fortes chuvas no Estado, no último domingo (7).