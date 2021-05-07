Cruzamento de Nova Venécia registra o terceiro acidente em uma semana

Um cruzamento de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, registrou o terceiro acidente envolvendo motociclista em uma semana. Na tarde desta sexta-feira (7), um carro e uma moto colidiram e uma pessoa ficou ferida. O cruzamento fica na Avenida Guanabara, uma das mais movimentadas da cidade.
As imagens da colisão foram registradas por câmeras de monitoramento e mostram que o motociclista foi arremessado após a colisão. Veja vídeo:
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista foi levado para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, com suspeita de fratura no joelho direito. A vítima é menor de idade. O motorista do carro não necessitou de atendimento.
OUTROS ACIDENTE NO MESMO LOCAL
O acidente aconteceu no mesmo local de outras duas ocorrências. Na última quarta-feira (5), outra colisão entre carro e moto deixou o motociclista ferido. O motociclista também foi arremessado após a colisão Veja vídeo:
Na sexta-feira (30), duas motos também colidiriam no local. Moradores de Nova Venécia afirmaram que o local não conta com sinalização adequada e que obras de melhoria na avenida estão inacabadas.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o secretário municipal de Obras Josiel Maré Milanez informou que a administração já solicitou que a empresa responsável pelas melhorias da avenida reforce a sinalização no local. Ele destacou ainda que as obras no local estão em fase final e devem ser concluídas nos próximos meses.