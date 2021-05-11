Homem em situação de rua é esfaqueado após furtar celular de voluntário em Vila Velha

Do G1/ES

Homem em situação de rua foi socorrido por ambulância após ser esfaqueado na Praça Duque de Caxias Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem em situação de rua foi esfaqueado após furtar o celular de um voluntário que distribuía alimentos na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha , na Grande Vitória.

O crime aconteceu por volta das 20h30 desta segunda-feira (10). De acordo com a Guarda Municipal, a agressão foi cometida por um outro homem em situação de rua, que ficou insatisfeito com o fato do homem ter furtado o voluntário.

O agente da Guarda Patrick Oliveira explicou que o problema teve início após o homem em situação de rua ter contado para outras pessoas que havia praticado o furto, gerando a insatisfação dos demais.

"Um grupo de voluntários foi levar alimentos. Chegando lá, um morador de rua furtou o celular desse voluntário, que só sentiu falta dele quando chegou no seu carro. Quando ele voltou ao local, viu que o celular não estava lá, que não tinha caído em um lugar próximo e foi embora. Só que o morador de rua que furtou o celular falou com as pessoas que iria trocar o aparelho por drogas. Alguns moradores de rua não gostaram e aí esse morador de rua, que já tem duas passagens por tentativa de homicídio, esfaqueou esse morador de rua que praticou o furto. Foi um esfaqueamento grave, ele está internado no hospital", disse o agente.

Segundo Patrick, em função da briga entre os homens, uma confusão foi gerada na praça.

"A partir daquele momento, outras pessoas foram conter e houve todo um alvoroço. Taxistas, barraquistas, pessoas que utilizam a praça para lazer acabaram ficando bastante transtornados e a Guarda Municipal chegou para conter a situação", contou.