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Distribuía comida

Homem em situação de rua é esfaqueado após furtar celular de voluntário em Vila Velha

Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (10) na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha. Homem esfaqueado está em estado grave

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 08:38

Publicado em 

11 mai 2021 às 08:38

  • Do G1/ES

Homem em situação de rua foi socorrido por ambulância após ser esfaqueado na Praça Duque de Caxias
Homem em situação de rua foi socorrido por ambulância após ser esfaqueado na Praça Duque de Caxias Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem em situação de rua foi esfaqueado após furtar o celular de um voluntário que distribuía alimentos na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, na Grande Vitória.
O crime aconteceu por volta das 20h30 desta segunda-feira (10). De acordo com a Guarda Municipal, a agressão foi cometida por um outro homem em situação de rua, que ficou insatisfeito com o fato do homem ter furtado o voluntário.
O agente da Guarda Patrick Oliveira explicou que o problema teve início após o homem em situação de rua ter contado para outras pessoas que havia praticado o furto, gerando a insatisfação dos demais.
"Um grupo de voluntários foi levar alimentos. Chegando lá, um morador de rua furtou o celular desse voluntário, que só sentiu falta dele quando chegou no seu carro. Quando ele voltou ao local, viu que o celular não estava lá, que não tinha caído em um lugar próximo e foi embora. Só que o morador de rua que furtou o celular falou com as pessoas que iria trocar o aparelho por drogas. Alguns moradores de rua não gostaram e aí esse morador de rua, que já tem duas passagens por tentativa de homicídio, esfaqueou esse morador de rua que praticou o furto. Foi um esfaqueamento grave, ele está internado no hospital", disse o agente.
Segundo Patrick, em função da briga entre os homens, uma confusão foi gerada na praça.
"A partir daquele momento, outras pessoas foram conter e houve todo um alvoroço. Taxistas, barraquistas, pessoas que utilizam a praça para lazer acabaram ficando bastante transtornados e a Guarda Municipal chegou para conter a situação", contou.
O homem responsável pela facada tentou fugir do local, mas acabou sendo preso pela Guarda e levado para a Delegacia Regional de Vitória.

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