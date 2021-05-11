Assaltantes rendem proprietários e levam R$ 250 mil de funerária no ES Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

Uma funerária em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo , foi alvo de assaltantes na noite desta segunda-feira (10), por volta das 19h. Dois homens armados invadiram o escritório, que fica na Barra do Itapemirim, renderam os proprietários e os funcionários e levaram R$ 250 mil.

Segundo informações da Polícia Militar , os proprietários contaram que os dois homens chegaram armados, usando máscaras e capacetes. Em seguida, invadiram o escritório, onde também funciona a venda de plano funerário, e roubaram a quantia de R$ 250 mil em espécie.

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Durante toda a ação, as vítimas ficaram sob a mira das armas. Tudo aconteceu enquanto a contabilidade do dia era finalizada. Os assaltantes ainda entraram na residência da proprietária e roubaram jóias de ouro. A quantidade e o valor não foram informados.

De acordo com a polícia, os proprietários contaram que foram trancados, junto com os funcionários, dentro de um quarto, enquanto os assaltantes fugiram pela porta da frente, de moto, em direção ao município vizinho, Itapemirim. Tudo ficou registrado no circuito interno de segurança do local. O assalto durou cerca de 15 minutos.

A moto de cor preta, com a placa ODJ-5239, que foi utilizada no assalto, foi localizada abandonada, porém, os dois homens não foram encontrados.