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Tráfico de drogas

Polícia apreende 1,7 mil comprimidos de ecstasy em operação em Anchieta

A droga foi localizada dentro de uma caixa de papelão com auxílio do cão Wookie, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 20:15

Publicado em 

11 mai 2021 às 20:15
Droga foi localizada dentro de uma caixa de papelão com auxílio do cão Wookie
Droga foi localizada dentro de uma caixa de papelão com auxílio do cão Wookie Crédito: Polícia Civil
Uma operação das polícias Militar e Civil na manhã desta terça-feira (11) em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, terminou com a prisão de um suspeito de 26 anos e com apreensões de armas, munições, 1.760 comprimidos de ecstasy e dinheiro. O objetivo da operação foi combater o tráfico de drogas e homicídios na região.
Segundo a polícia, o suspeito de 26 anos estava com um revólver calibre 38 com três munições. Ele alegou que comprou a arma para sua proteção, pois estaria sendo ameaçado. Com o suspeito, R$ 600,00 e uma bucha de maconha também foram encontrados. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e posse de drogas pra consumo próprio, mas foi liberado para responder aos crimes em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial.
Em um outro local na Praia de Parati, com auxílio do cão Wookie, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foram apreendidos os comprimidos de ecstasy; um revólver calibre 38, carregado com seis munições; uma espingarda de fabricação caseira calibre 32; um coldre e R$ 5.430,00 em espécie.
Droga foi localizada dentro de uma caixa de papelão com auxílio do cão Wookie
Droga foi localizada dentro de uma caixa de papelão com auxílio do cão Wookie Crédito: Polícia Civil
“A casa havia sido revistada e com o auxílio do cão fizemos novas buscas pela residência. O Wookie localizou 1.760 comprimidos de ecstasy em uma caixa de papelão dentro do armário. Um prejuízo para o tráfico de drogas, tendo em vista que a unidade é vendida por até R$ 100 em festas”, pontuou o agente de polícia Jorge Morgado, da Core.
Droga foi localizada dentro de uma caixa de papelão com auxílio do cão Wookie
Droga foi localizada dentro de uma caixa de papelão com auxílio do cão Wookie Crédito: Polícia Civil
A ação contou com o apoio de policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da cadela Aika, do K9 da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar em Anchieta. A operação contou com o emprego de 40 policiais, entre civis e militares, e um total de 12 viaturas.
“Essa ação, é mais uma operação com o foco na apreensão de armas ilegais, que muitas vezes são utilizadas por traficantes que cometem homicídios, na disputa pelo controle do tráfico na região”, afirmou a delegada Maria da Glória Pessotti, chefe da 10ª Delegacia Regional de Anchieta.

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