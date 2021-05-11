Funcionária de hospital utilizou cartão de crédito de idoso para comprar objetos de valor Crédito: Divulgação/PCES

Your browser does not support the audio element. Justiça condena hospital no ES por furto de cartão de idoso internado

Segundo o processo, a investigação policial verificou que a funcionária confessou ter furtado o cartão de crédito da vítima e utilizado para comprar vários artigos de luxo, como perfumes e roupas em diversos estabelecimentos comerciais, além de ter feito diversos saques. O crime aconteceu em março de 2019 e, na ocasião, a mulher foi presa em flagrante, sendo liberada após pagamento de fiança.

O TJES acrescentou ainda que o idoso sentiu falta do cartão logo após receber a alta hospitalar. Ele ainda recebeu uma ligação da instituição bancária a respeito da devolução de um cheque de R$ 5 mil por falta de saldo. Por conta disso, segundo o órgão, ele registou um Boletim de Ocorrência, o que deu início às investigações.

O desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, relator do processo, argumentou que o furto pela funcionária do hospital foi comprovado durante as investigações e que os saques e compras apontados no extrato bancário da vítima batem com a confissão da suspeita. Sobre o dano moral, ele ainda citou que o caso "passou do mero aborrecimento".

"Sobre o dano moral, observa-se que a situação experimentada pelo apelado, pessoa idosa com mais de oitenta anos, que além de ter sido furtado no quarto do hospital em que estava internado, sofreu relevantes desfalques patrimoniais, ultrapassou o limite do mero aborrecimento, alcançando sentimentos como frustração e apreensão em grau que enseja compensação”, disse.

O processo contra a funcionária do hospital segue e ela continua respondendo em liberdade.

RELEMBRE O CASO

Uma funcionária de um hospital particular localizado em Colatina foi detida em março de 2019 após furtar o cartão magnético do banco de um paciente idoso e sacar cerca de R$ 40 mil da conta da vítima. A Polícia Civil , por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), informou que a suspeita, na época com 30 anos, realizou saques por aproximadamente 20 dias.