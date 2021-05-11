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Duas pessoas ficam feridas após tiros no bairro Jabour, em Vitória

PM foi acionada por tentativa de homicídio nesta terça-feira (11). Disparos atingiram dois homens, de 19 e 28 anos, que foram socorridos para hospital na Capital

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:09

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:09
Homens estavam neste trailer, quando foram atingidos pelos disparos nessa terça-feira (11)
Homens estavam neste trailer, quando foram atingidos pelos disparos nessa terça-feira (11) Crédito: TV Gazeta
Dois homens ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo no final da manhã desta terça-feira (11), no bairro Jabour, em Vitória. Eles têm 19 e 28 anos e foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. Nenhum deles corre risco de morte.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os policiais receberam informações de que "duas pessoas haviam sido baleadas por dois homens que estavam a pé". Até a tarde desta terça-feira não havia dados sobre a motivação do crime ou detenções.
No edredon e na parede é possível ver marcas de sangue de um dos homens feridos com os disparos de arma de fogo nesta terça-feira (11), no bairro Jabour
No edredon e na parede é possível ver marcas de sangue de um dos homens feridos com os disparos de arma de fogo nesta terça-feira (11), no bairro Jabour Crédito: TV Gazeta
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, os dois homens foram atingidos por, pelo menos, três tiros cada. Um deles chegou a fugir para dentro de uma casa. As roupas que estavam no varal ficaram com marcas de sangue. Os dois foram socorridos por um morador ao hospital, no qual seguem internados.
"Eu estava em casa, foi por volta de umas 11h30, ouvi barulho de uns sete ou oito tiros. Quando olhei pela janela tinham dois elementos caídos no chão"
Morador - Não quis ser identificado
As duas vítimas estavam em um trailer, parado próximo à praça do bairro Jabour, quando foram baleadas. De acordo com o morador, o clima de insegurança na região aumentou. "Ficamos com medo de sair, com essa situação que aconteceu hoje. Semana passada teve um cara que esfaqueou uma mulher. Fica um clima meio pesado, está complicado agora", disse.
Praça do bairro Jabour, em Vitória, onde aconteceu a tentativa de homicídio nesta terça-feira (11)
Praça do bairro Jabour, em Vitória, onde aconteceu a tentativa de homicídio nesta terça-feira (11) Crédito: TV Gazeta
Sobre a queixa a respeito da segurança no local, a Polícia Militar afirmou que realiza diversas ações na comunidade, como cercos táticos e abordagens a veículos e pessoas. Segundo a corporação, só no último mês de abril, foram realizadas cerca de 100 operações no bairro Jabour, em Vitória.

CRIME É INVESTIGADO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou apenas que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital. No entanto, outras informações não foram repassadas à imprensa "para que a apuração dos fatos seja preservada".
"A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia (181), que também possui um site no qual é possível anexar imagens e vídeos. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", concluiu a PC.

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