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Colatina

Funcionária de hospital no ES rouba cartão de idoso e saca R$ 40 mil

A mulher, de 30 anos, furtou o cartão magnético do banco de um idoso que está internado no local; a senha da conta estava atrás do cartão

Publicado em 15 de Março de 2019 às 23:07

Publicado em 

15 mar 2019 às 23:07
Funcionária de hospital pagou fiança e foi liberada Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma funcionária de um hospital particular localizado em Colatina foi detida na tarde da última quarta-feira (15) após furtar o cartão magnético do banco de um paciente idoso e sacar cerca de R$ 40 mil da conta da vítima.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), informou que a suspeita, de 30 anos, realizou saques por aproximadamente 20 dias. A senha da conta estava atrás do cartão. 
A polícia recuperou vários produtos que foram comprados com o cartão, entre eles roupas, perfumes, R$ 3 mil, e outros pertences. A mulher foi autuada em flagrante por furto, mas pagou fiança e foi liberada.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil. 
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