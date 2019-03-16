Funcionária de hospital no ES rouba cartão de idoso e saca R$ 40 mil

Uma funcionária de um hospital particular localizado em Colatina foi detida na tarde da última quarta-feira (15) após furtar o cartão magnético do banco de um paciente idoso e sacar cerca de R$ 40 mil da conta da vítima.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), informou que a suspeita, de 30 anos, realizou saques por aproximadamente 20 dias. A senha da conta estava atrás do cartão.
A polícia recuperou vários produtos que foram comprados com o cartão, entre eles roupas, perfumes, R$ 3 mil, e outros pertences. A mulher foi autuada em flagrante por furto, mas pagou fiança e foi liberada.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.