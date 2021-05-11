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Confessou o crime

Adolescente é apreendido pela morte de homem na rodoviária de Castelo

Segundo a polícia, o crime aconteceu no banheiro da rodoviária no dia 30 de abril após um suposto comentário pejorativo da vítima contra o menor de 17 anos, que não mostrou arrependimento

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mai 2021 às 16:15
Delegacia de Castelo
Delegacia de Castelo Crédito: Divulgação/ PMC
Um adolescente de 17 anos foi apreendido no último sábado (8), suspeito de ter matado a facadas um homem no banheiro da rodoviária de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 30 de abril. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital do município, mas faleceu logo após dar entrada na unidade.
O suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi apreendido no bairro Nossa Senhora de Aparecida. Segundo o titular da Delegacia de Castelo, Marcelo Meurer, o crime aconteceu após um suposto comentário pejorativo da vítima contra o adolescente, que já foi apreendido por outros crimes.
Adolescente é apreendido pela morte de homem na rodoviária de Castelo
“O autor já foi internado diversas vezes. Já tentou matar a mãe, já furtou e roubou. Dessa vez, por conta de um suposto comentário pejorativo da vítima, o autor resolveu matá-la”, disse o delegado.
Ainda segundo o delegado, a investigação foi desafiadora devido à falta de câmeras. “Descobrimos o autor, fizemos a oitiva e ele confessou. Representamos pelo mandado, saiu o mandado e foi feito o cumprimento. Em depoimento, ele (o adolescente) não demonstrou arrependimento e confessou o delito”, disse Meurer.
O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e foi conduzido ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Sul, em Cachoeiro de Itapemirim.

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