Delegacia de Castelo Crédito: Divulgação/ PMC

O suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi apreendido no bairro Nossa Senhora de Aparecida. Segundo o titular da Delegacia de Castelo, Marcelo Meurer, o crime aconteceu após um suposto comentário pejorativo da vítima contra o adolescente, que já foi apreendido por outros crimes.

Your browser does not support the audio element. Adolescente é apreendido pela morte de homem na rodoviária de Castelo

“O autor já foi internado diversas vezes. Já tentou matar a mãe, já furtou e roubou. Dessa vez, por conta de um suposto comentário pejorativo da vítima, o autor resolveu matá-la”, disse o delegado.