Homem é morto a facadas em banheiro da rodoviária de Castelo

Thiago foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Castelo, onde foi constatada a morte. No corpo havia várias marcas de perfurações. A polícia disse ainda que a autoria e a motivação são desconhecidas.

A Polícia destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.