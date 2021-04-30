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Faca ficou no tórax

Homem é morto a facadas em banheiro da rodoviária de Castelo

De acordo com informações da polícia, Thiago Pessim Riquieri era morador em situação de rua; ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 11:38

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

30 abr 2021 às 11:38
Cidade de Castelo/ES
Cidade de Castelo/ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Castelo
Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira (30), após ser esfaqueado no banheiro masculino na rodoviária de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Quando a polícia chegou, Thiago Pessim Riquieri estava no chão com a faca fixada no tórax.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima tinha 39 anos e era morador em situação de rua. A equipe foi acionada por volta das 5h, verificou sinais de vida e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Thiago foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Castelo, onde foi constatada a morte. No corpo havia várias marcas de perfurações. A polícia disse ainda que a autoria e a motivação são desconhecidas.
Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Castelo e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Explicou que para preservar a apuração, nenhuma outra informação será repassada.
A Polícia destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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