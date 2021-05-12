Jovem é morto a tiros na frente da mãe e do padrasto em Vila Velha

Crime aconteceu na madrugada. Caso foi registrado na DHPP de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O crime aconteceu dentro da casa da família. Um jovem de 26 anos foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira (12), na frente da mãe e do padrasto, no bairro São Torquato, em Vila Velha

De acordo com informações da Polícia Civil , Valdiney da Silva Paixão e seus familiares estavam dormindo em casa quando o local foi invadido por criminosos.

A mãe do rapaz contou à polícia que era perto de 1 hora da manhã, quando dois homens chegaram na casa. Eles começaram a chutar a porta e diziam ser policiais. Os dois criminosos conseguiram quebrar a porta e invadiram a casa, de apenas três cômodos.

Com o barulho, toda a família acordou. O jovem acabou morto com vários tiros na frente da mãe e do padrasto. Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, o rapaz tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

O crime será investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.

CRIME NA SERRA

A noite de terça (11) também foi de violência para moradores do bairro Nova Carapina, na Serra, onde um jovem de 24 anos foi morto a tiros. Ilcemar Denis Rodrigues dos Santos foi atingido pelos disparos no meio da rua por volta das 22 horas. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.