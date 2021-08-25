AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ação na Capital

Agentes da Guarda de Vitória recuperam dois carros e prendem assaltantes

Um dos veículos roubados e recuperados nesta terça-feira (24) estava financiado por um motorista de aplicativo

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 10:36

Publicado em 

25 ago 2021 às 10:36
Dois homens são presos em posto de combustível após roubo de carro
Dois homens são presos em posto de combustíveis Crédito: Divulgação/Guarda de Vitória
Agentes da Guarda de Vitória (GCMV) recuperaram, na noite desta terça-feira (24), dois carros roubados. O trabalho durou apenas uma hora. Dois homens foram presos e conduzidos à 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Após acionamento em frente a uma escola no bairro Forte São João, o primeiro carro foi recuperado, por volta das 22h30, pela equipe do inspetor Dalcin. A Guarda abordou e prendeu dois homens que estavam abastecendo o veículo em um posto de combustíveis no Centro da capital.
Já o outro carro foi recuperado no bairro Caratoíra, por volta das 23h. Ninguém foi localizado e conduzido na ocorrência. Um dos veículos roubados e recuperados nesta terça-feira estava  financiado por um motorista de aplicativo.

Veja Também

Vídeo: perseguição e suspeitos detidos em mais um tiroteio em Vitória

Motociclista morre em acidente na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Vídeo: trio rende cliente, funcionários e rouba celulares em loja de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Professor é afastado após denúncias de abuso em escola de Cariacica
Imagem de destaque
'Saí à caça dos homens que filmavam secretamente suas mulheres e compartilhavam os vídeos na internet'
Orlandino Rodrigues de Souza, conhecido como Baiano do Salão (Podemos), vereador de Vitória - condenação por agressão e estupro de criança
Vereador de Vitória é condenado a 31 anos de prisão por estuprar criança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados