Agentes da Guarda de Vitória recuperam dois carros e prendem assaltantes

Dois homens são presos em posto de combustíveis Crédito: Divulgação/Guarda de Vitória

Agentes da Guarda de Vitória (GCMV) recuperaram, na noite desta terça-feira (24), dois carros roubados. O trabalho durou apenas uma hora. Dois homens foram presos e conduzidos à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Após acionamento em frente a uma escola no bairro Forte São João, o primeiro carro foi recuperado, por volta das 22h30, pela equipe do inspetor Dalcin. A Guarda abordou e prendeu dois homens que estavam abastecendo o veículo em um posto de combustíveis no Centro da capital.