Motociclista morre em acidente na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Um motociclista morreu em um acidente na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, na tarde desta terça-feira (24). Segundo a Guarda Municipal, o corpo da vítima estava na calçada às margens da via, indicando que pode ter sido arremessado após uma colisão.
A Guarda Municipal de Vitória informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista acabou falecendo no local. Sobre a dinâmica do acidente, a corporação informou que será apontada após perícia da Polícia Civil.
Ainda de acordo com a Guarda, devido ao acidente e à atuação da perícia, havia lentidão no trânsito na rodovia — que possui apenas uma faixa em cada sentido.
O QUE DISSE A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que duas motocicletas e um veículo de passeio se envolveram na batida e um dos motoristas teve o óbito confirmado no local. De acordo com a corporação, o condutor do veículo informou que estava parado na via devido a uma obstrução no trânsito quando o motociclista bateu na traseira do carro e, com o impacto, foi arremessado para a contramão, colidindo novamente com outro motociclista. Este, por sua vez, foi socorrido pelo Samu.
Os dois motoristas envolvidos no acidente fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. O motorista do carro foi levado à Delegacia Regional de Vitória para esclarecimento dos fatos.