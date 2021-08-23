Acidente envolvendo moto e carro deixa dois feridos na Terceira Ponte

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas no vão central da Terceira Ponte, no sentido Vitória - Vila Velha, por volta de 15h40 desta segunda-feira (22).
Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, o motociclista foi socorrido pela ambulância da empresa e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Outra pessoa, que estava na garupa da moto, foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que também atuou no atendimento à ocorrência.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre o acidente e situação das vítimas. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Em função do atendimento à ocorrência, duas pista da Terceira Ponte ficaram bloqueadas até as 16h40 para atuação das equipes de resgate, que também ocupam uma faixa no sentido Vila Velha.
Com a interdição, um longo congestionamento se formou na ponte no sentido Vitória - Vila Velha, causando retenção no trânsito desde a Reta da Penha. Também foram registrados impactos nas ruas Dukla de Aguiar, Dr. Enrico de Aguiar e Clóvis Machado, na Capital. O tráfego também ficou comprometido no sentido contrário, com retenção nos acessos à Terceira Ponte, na rua Antônio Ataíde, em Vila Velha.