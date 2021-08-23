Acidente envolvendo moto e carro deixa dois feridos na Terceira Ponte

Em função do atendimento à ocorrência, duas pista da Terceira Ponte ficaram bloqueadas até as 16h40 para atuação das equipes de resgate, que também ocupam uma faixa no sentido Vila Velha.

Com a interdição, um longo congestionamento se formou na ponte no sentido Vitória - Vila Velha, causando retenção no trânsito desde a Reta da Penha. Também foram registrados impactos nas ruas Dukla de Aguiar, Dr. Enrico de Aguiar e Clóvis Machado, na Capital. O tráfego também ficou comprometido no sentido contrário, com retenção nos acessos à Terceira Ponte, na rua Antônio Ataíde, em Vila Velha.