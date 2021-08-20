Bombeiros ficam feridos em acidente com van da corporação em Colatina

Os Bombeiros informaram, por nota, que a van da corporação — que transportava oito militares que retornavam de serviço em unidades do interior do Estado — tombou na rodovia, na zona rural de Colatina. "Equipes de resgate da corporação foram até o local para realizar o atendimento. Um soldado ficou ferido, com possível fratura em um dos braços, outro com escoriações no pescoço e mais um se queixando de dores na perna. Após os primeiros socorros, eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Não há relatos de nenhuma vítima grave".