Bombeiros ficam feridos em acidente com van da corporação em Colatina

Três militares do Corpo de Bombeiros ficaram feridos em um acidente envolvendo uma van da corporação na manhã desta sexta-feira (20), no contorno da ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Oito militares estavam no veículo. Os três que se feriram foram encaminhados para um hospital da região e os demais foram levados para o quartel no município, sem ferimentos.
Os Bombeiros informaram, por nota, que a van da corporação — que transportava oito militares que retornavam de serviço em unidades do interior do Estado — tombou na rodovia, na zona rural de Colatina. "Equipes de resgate da corporação foram até o local para realizar o atendimento. Um soldado ficou ferido, com possível fratura em um dos braços, outro com escoriações no pescoço e mais um se queixando de dores na perna. Após os primeiros socorros, eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Não há relatos de nenhuma vítima grave".
O motorista da van, militar do Corpo de Bombeiros, contou que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. Ele acredita que o veículo tenha derrapado na areia que havia no asfalto. Os militares atuam na 2ª Cia dos Bombeiros, em Nova Venécia, e voltavam para casa, em Vitória, quando o acidente aconteceu.
Na tarde desta sexta-feira, os três bombeiros que se feriram receberam alta hospitalar e todos voltaram para a Capital em uma van cedida pelo quartel de Colatina.