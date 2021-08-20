Motorista detido no ES tinha R$ 410 mil no carro e será investigado pela PF

PRF apreende R$ 410 mil durante fiscalização em Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Motorista detido no ES tinha 410 mil de reais no carro e será investigado pela PF

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Polícia Federal informou que os policiais rodoviários federais perceberam que, durante a abordagem, o condutor do veículo demonstrava certo nervosismo, mão trêmulas e respostas confusas. Após consultas aos bancos de dados oficiais, foi constatado que o condutor possuía registros criminais por roubo, porte irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

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Diante da situação e da inconsistência das respostas do condutor, os policiais decidiram realizar uma busca no veículo e localizaram um fundo falso de metal com dispositivo de trava eletrônica, onde estava escondida a quantia apreendida. Após a descoberta do compartimento e do dinheiro, o condutor informou que não era o dono do carro.