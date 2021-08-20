Motorista detido no ES tinha R$ 410 mil no carro e será investigado pela PF

Um motorista de 43 anos foi detido nesta quinta-feira (19) carregando, escondida no próprio carro, uma quantia contabilizada em R$ 410 mil em espécie. O homem foi abordado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Aracruz. Segundo a Polícia Federal, o suspeito prestou depoimento na superintendência do órgão na mesma noite, mas foi liberado por falta de elementos legais suficientes no momento. Ele será investigado pela PF por lavagem de dinheiro.
Motorista detido no ES tinha 410 mil de reais no carro e será investigado pela PF
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Polícia Federal informou que os policiais rodoviários federais perceberam que, durante a abordagem, o condutor do veículo demonstrava certo nervosismo, mão trêmulas e respostas confusas. Após consultas aos bancos de dados oficiais, foi constatado que o condutor possuía registros criminais por roubo, porte irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.
Diante da situação e da inconsistência das respostas do condutor, os policiais decidiram realizar uma busca no veículo e localizaram um fundo falso de metal com dispositivo de trava eletrônica, onde estava escondida a quantia apreendida. Após a descoberta do compartimento e do dinheiro, o condutor informou que não era o dono do carro.
Aos policiais, o suspeito alegou que lhe entregaram o veículo em Vila Velha para ele seguir viagem até Linhares e, depois, ao devolver o veículo na Serra, iria receber a quantia de R$ 3 mil pelo serviço. Ele não soube informar a procedência do dinheiro. Após prestar depoimento na Superintendência de Polícia Federal, o motorista foi liberado por falta de elementos legais suficientes no momento. Entretanto, uma investigação por lavagem de dinheiro será conduzida na sequência.